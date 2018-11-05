В Рийгикогу учредят депутатскую группу поддержки президента США Дональда Трампа
5 ноября 2018, 16:53
Под руководством покинувшего ряды Центристской партии и вступившего в Консервативную народную партию депутата Рийгикогу Пеэтера Эрнитса в понедельник в Рийгикогу будет учреждена депутатская группа поддержки президента США Дональда Трампа.
Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента со ссылкой на слова спикера Рийгикогу Эйки Нестора, который рассказал, что учредительное собрание новой депутатской группы состоится в понедельник после завершения заседания в большом зале парламента.
Пресс-служба напомнила, что посредством групп поддержки и объединений депутаты парламента и фракции могут привлекать внимание к конкретным политическим и экономическим темам, защищать интересы более узкой сферы деятельности.