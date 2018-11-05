Пн, 5.11.2018
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  • В Рийгикогу учредят депутатскую группу поддержки президента США Дональда Трампа

В Рийгикогу учредят депутатскую группу поддержки президента США Дональда Трампа

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Дональд Трамп.

ФОТО: MANDEL NGAN / AFP

Под руководством покинувшего ряды Центристской партии и вступившего в Консервативную народную партию депутата Рийгикогу Пеэтера Эрнитса в понедельник в Рийгикогу будет учреждена депутатская группа поддержки президента США Дональда Трампа.

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента со ссылкой на слова спикера Рийгикогу Эйки Нестора, который рассказал, что учредительное собрание новой депутатской группы состоится в понедельник после завершения заседания в большом зале парламента.

Пресс-служба напомнила, что посредством групп поддержки и объединений депутаты парламента и фракции могут привлекать внимание к конкретным политическим и экономическим темам, защищать интересы более узкой сферы деятельности.

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