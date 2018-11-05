Найденный рядом с мужчиной рюкзак. ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Йыхвиское отделение полиции просит помощи в установлении личности мужчины, тело которого было найдено 31 октября в волости Тойла на автобусной остановке Сака. На данный момент нет оснований полагать, чтобы смерть мужчины была связана с преступлением.

Найденная рядом тележка. ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Рост мужчины составлял примерно 170 см, ему могло быть 50-60 лет, у него были седые волосы и седые брови, он был среднего телосложения. На нем была синяя зимняя куртка, синяя ветровка, пестрый флис, синий свитер, синяя рубашка, брюки камуфляжной расцветки и черная обувь. При нем был зеленый рюкзак и тележка.

Есть основание полагать, что мужчина был связан с Пюсси или Кохтла-Ярве. Полицейские связались на данный момент с несколькими учреждениями, по установить личность мужчины пока не удалось.