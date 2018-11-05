«Эстония 200»: следует прекратить выдачу серых паспортов рожденным уже в независимом государстве

Запрет на двойное гражданство следует упразднить для граждан Эстонии по рождению, где бы они ни родились

Следует прекратить выдачу серых паспортов рожденным уже в независимой Эстонии

Дети, рожденные в Эстонии после обретения республикой независимости, родители которых являлись постоянными жителями Эстонии до восстановления независимости, должны получать эстонское гражданство

Во-первых, по мнению «Эстонии 200», необходимо аннулировать положение закона, согласно которому обладатель двойного гражданства в течение трех лет после достижения совершеннолетия должен сделать выбор в пользу одного из гражданств – Эстонии либо другого государства. «По сути двойное гражданство существовало всегда, просто юридически оно не было признано. Сейчас соответствующие пункты Закона о гражданстве и Конституции находятся в противоречии друг с другом. И такая правовая путаница касается нескольких десятков тысяч человек по всему миру. Подтверждение тому – ситуация с абхазскими эстонцами», - сказал член правления «Эстония 200» Игорь Таро.

Во-вторых, детям, рожденным после обретения Эстонией независимости, следует прекратить выдачу серых паспортов. Изначально серые паспорта были введены как временное решение для граждан бывшего СССР, которые не хотели или не могли принять гражданство Эстонии либо какого-либо другого государства. В настоящее время – спустя 27 лет с момента восстановления независимости - в Эстонии по-прежнему рождаются дети, чье гражданство является неопределенным. Это ненормальная ситуация. В 2017 году удостоверение личности с неопределенным гражданством было оформлено для троих детей, в 2016 – для 22 детей.

«Непонятно, почему у родителей – обладателей серых паспортов осталась возможность отказываться от эстонского гражданства для своих детей и оформлять им удостоверения личности с неопределенным гражданством. Цель государства – защита прав детей, рожденных в постоянно проживающих в стране семьях. Выдача серых паспортов этим детям не соответствует этой цели», - добавил Таро.