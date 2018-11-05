Пн, 5.11.2018
Мир эстонской политики переполнен клоунами, считающими, что русофобией можно заработать голоса эстонских избирателей. Михаил Стальнухин

Фото: маленькая девочка из Эльва выиграла автомобиль

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Лизете Пент со своей мамой Мерле.

ФОТО: FC Elva

В воскресенье FC Elva разыграло машину между теми фанатами футбола, которые в течение сезона посещали домашние игры и купили билет евролотереи.

После победы над раквереским "Тарвасом" (4:2) состоялся розыгрыш, в котором приняло участие 38 человек, пишет Tartu Postimees.

Лизете Пент вытаскивает счастливый мячик.

ФОТО: FC Elva

Победительницей стала Лизете Пент, которая и сама тренируется в FC Elva. Девочка сказала, что ей хочется, чтобы у ее команды было больше тренировок.

Бывший в употреблении Renault Megane технически в полном порядке, машину разыграли в качестве главного приза в сотрудничестве с ABC Motors.

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