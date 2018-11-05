Фото: маленькая девочка из Эльва выиграла автомобиль
5 ноября 2018, 17:34
В воскресенье FC Elva разыграло машину между теми фанатами футбола, которые в течение сезона посещали домашние игры и купили билет евролотереи.
После победы над раквереским "Тарвасом" (4:2) состоялся розыгрыш, в котором приняло участие 38 человек, пишет Tartu Postimees.
Победительницей стала Лизете Пент, которая и сама тренируется в FC Elva. Девочка сказала, что ей хочется, чтобы у ее команды было больше тренировок.
Бывший в употреблении Renault Megane технически в полном порядке, машину разыграли в качестве главного приза в сотрудничестве с ABC Motors.