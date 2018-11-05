Фото: маленькая девочка из Эльва выиграла автомобиль

После победы над раквереским "Тарвасом" (4:2) состоялся розыгрыш, в котором приняло участие 38 человек, пишет Tartu Postimees .

Победительницей стала Лизете Пент, которая и сама тренируется в FC Elva. Девочка сказала, что ей хочется, чтобы у ее команды было больше тренировок.