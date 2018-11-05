Пн, 5.11.2018
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Галерея: новая игровая комната порадовала больных раком детей

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Сегодня в Таллиннской детской больнице в отделе гематологии и онкологии открылась новая игровая комната, которая будет радовать детей, находящихся на долговременном лечении, передает Tervis.

Эстонский союз родителей больных раком детей и кондитерская фабрика Kalev в ходе благотворительной кампании собрали собрали 25 511 евро и построили в Таллиннской детской больнице, а также в Клинике Тартуского университета игровые комнаты, которые помогут поддержать больных раком детей и сделать их долгое пребывание в больнице немного радостнее.

Три года назад кондитерская фабрика Kalev предложила поддержку Эстонскому союзу родителей больных раком детей и они договорились о кампании для сбора средств на строительства новой игровой комнаты.

"Пребывание в больнице иногда мучительно. Все-таки очень важно, когда есть возможность немного поднять себе настроение и увидеть что-то кроме стен палаты. Это помогает как детям, так и родителям, это очень нужно", - сказал представитель  Эстонский союз родителей больных раком детей Мярт Аванди.

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