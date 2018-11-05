Галерея: новая игровая комната порадовала больных раком детей

Эстонский союз родителей больных раком детей и кондитерская фабрика Kalev в ходе благотворительной кампании собрали собрали 25 511 евро и построили в Таллиннской детской больнице, а также в Клинике Тартуского университета игровые комнаты, которые помогут поддержать больных раком детей и сделать их долгое пребывание в больнице немного радостнее.

Три года назад кондитерская фабрика Kalev предложила поддержку Эстонскому союзу родителей больных раком детей и они договорились о кампании для сбора средств на строительства новой игровой комнаты.