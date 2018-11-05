Полицейские задержали пьяного водителя, который вез ребенка в школу

Вчера утром полицейские застали за рулем шесть водителей с признаками алкогольного опьянения, один из них подвозил ребенка в школу, передает Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.
"У пяти их них были признаки алкогольного опьянения, это значит, что алкометр показал положительный результат. Однако количество выпитого не превышало предельную норму, с которой нельзя управлять транспортным средством", - подтвердил руководитель арестного дома Курессаареского полицейского участка Ааре Аллик.
В отношении одного водителя полицейские начали дело о проступке, показания алкотеста в его случае были положительными. Он вез ребенка в школу.
"Отец не смог довести его до школы, это сделали патрульные полицейские", - сказал Ааре Аллик.
В ходе рейда полицейские проверили 355 водителей.