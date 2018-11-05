Молодой человек специально прилетел из Англии на военные учения Okas

Игорь Ахмедов сказал Ringvaade, что прочитал в Postimees о том, что правительство призывает на внеплановые учения. Он написал в Facebook-группе своим бывшим сослуживцам. Им на мобильные телефоны пришло сообщение об учениях, а на английский номер Игоря - нет.

"Зашел на сайт eesti.ee и увидел, что там есть повестка. Нужно ехать", - сказал Игорь.

Капрал отметил, что точно не знал, в течение какого времени нужно приехать на учения, поскольку в сообщении было написано "неотложно". "Поскольку это было "неотложно", у меня не было возможности. Но благодаря батальону логистики мне вечером пришел э-мейл, где было написано, что можно приехать завтра. Тогда я посмотрел, что на завтра есть билеты на самолет домой и приехал", - рассказал Игорь.

На вопрос, не появлялась ли мысль проигнорировать учения, Игорь признал, что иногда такое бывает. "Но когда государство зовет, мы приходим", - сказал он.