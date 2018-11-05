В Пярнумаа автобус заменит поезд: чиновники убеждают жителей, что так будет лучше
5 ноября 2018, 21:29
Для жителей города Пярну закрытие железнодорожного сообщения с Таллинном не представляет проблем. Подавляющее большинство пярнусцев и сейчас добирается до столицы на автобусах, передает Rus.ERR.
Жители же уезда, например, таких поселков, как Вяндра, Тоотси, Синди, с 9 декабря также должны будут с поезда пересесть на автобус. Причиной отмены железнодорожного сообщения стало плохое состояние полотна на отрезке от Пярну до Лелле.
"Автобус будет ездить между Пярну и Рапла три раза в день", - говорит руководитель центра общественного транспорта Пярнумаа Андрус Кярпук.