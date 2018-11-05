Вт, 6.11.2018
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  • В Пярнумаа автобус заменит поезд: чиновники убеждают жителей, что так будет лучше

В Пярнумаа автобус заменит поезд: чиновники убеждают жителей, что так будет лучше

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Поезд. Иллюстративное фото.

ФОТО: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Для жителей города Пярну закрытие железнодорожного сообщения с Таллинном не представляет проблем. Подавляющее большинство пярнусцев и сейчас добирается до столицы на автобусах, передает Rus.ERR.

Жители же уезда, например, таких поселков, как Вяндра, Тоотси, Синди, с 9 декабря также должны будут с поезда пересесть на автобус. Причиной отмены железнодорожного сообщения стало плохое состояние полотна на отрезке от Пярну до Лелле.

"Автобус будет ездить между Пярну и Рапла три раза в день", - говорит руководитель центра общественного транспорта Пярнумаа Андрус Кярпук.

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