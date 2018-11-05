В Пярнумаа автобус заменит поезд: чиновники убеждают жителей, что так будет лучше

Жители же уезда, например, таких поселков, как Вяндра, Тоотси, Синди, с 9 декабря также должны будут с поезда пересесть на автобус. Причиной отмены железнодорожного сообщения стало плохое состояние полотна на отрезке от Пярну до Лелле.