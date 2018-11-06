В Таллинне трехлетний мальчик в детском саду ранил другого ребенка ножом

В прошлый четверг около 17 часов Тому (Postimees не публикует полное имя родителей в целях защиты ребенка) позвонила мать его ребенка, которая сообщила, что их трехлетнего сына Пауля (имя изменено) в детском саду ранили ножом в руку. "Рана была достаточно глубокая, как будто удар нанесли ножом мясника", - рассказал Том. К этой ситуации привел конфликт между детьми, длившийся уже какое-то время, однако до сих пор у детского сада и у родителей Пауля были связаны руки, потому что родители другого мальчика, который вел себя агрессивно, не признавали проблему.
По словам отца Пауля, у мальчика после произошедшего не только физическая, но и психологическая травма, и вчера утром сын категорически отказался идти в детский сад. "Он только повторял, чтобы никто его не бил. Сегодня матери ребенка пришлось не пойти на работу и остаться дома. Сын никогда не твердил так все время, чтобы его не били", - рассказал Том. В течение последних месяцев Пауль, возвращаясь домой из находящегося в Таллинне детского сада, не раз жаловался, что другой мальчик, Март (имя изменено), его бьет. Поначалу Том думал, что дети иногда дерутся, как это периодически случается. Но жалобы продолжались, и другие родители рассказали о проблемах в поведении Марта. Три недели спустя отец Пауля все же решил обратиться к руководству детского сада.
По его словам, руководство отнеслось с пониманием, хотя он и говорил очень жестко и подчеркивал, что ситуация может накалиться. "Директор сказал, что они проследят за ситуацией, проанализируют происходящее и поговорят с родителями того мальчика. Видимо, после этого в группу каждый день стал приходить наблюдатель и в течение получаса следил за ситуацией и анализировал поведение детей", - сказал он, добавив, что дело было все же в родителях Марта, которые не хотели признавать проблему в поведении их сына.
"Если родители не согласны решать вопрос, то и детский сад не может их заставить. Просто законы не позволяют", - говорит Том.
Но когда на прошлой неделе ему пришлось забирать сына из отделения экстренной медицины, Том потерял терпение. Он позвонил матери Марта и потребовал, чтобы Марта перевели в другую группу. "Она все же поняла, что ребенок в конце концов должен перейти в другую группу. Конечно, это не решение ни для Марта, ни для тех детей, которые находятся в этой другой группе", - признает Том.
Нападения не было?
Директор детского сада признала, что такой инцидент произошел, но прямо его никто не видел. Директор сказала, что воспитатель в это время отвернулась и взяла что-то из шкафа. В помещении было тихо, и ни спора, ни ссоры между мальчиками не было. Когда она повернулась и посмотрела на детей, в руках у них ничего не было, но Март тихо сказал, что здесь кровь, а Пауль плакал. Только позже воспитатель заметила рядом желтый пластиковый нож для картона, его хранили в ящике для рукоделия.
"Это не был настоящий нож, они во время учебной деятельности режут картон. Там больше пластмассы, но есть и острие. Ножи в комнате недоступны, и я не стала бы называть это ножом. Он был в ящике", - сказала директор. Она добавила, что, по мнению воспитателя, прямого нападения не было. Она считает скорее вероятным, что один из мальчиков достал из ящика нож для картона, а второй хотел его отнять. "Но чтобы было сознательное нападение... Этому ребенку всего три с половиной года", - сказала директор. Несмотря на то, что дети достали нож во время занятия, отец Пауля не винит воспитателя в произошедшем. По его мнению, это родители Марта должны были позаботиться о том, чтобы помочь своему ребенку.
"Теперь мать Марта сказала, что она согласна пойти с ребенком к психологу, но сразу спросила, отведу ли и я к психологу своего ребенка", - сказал Том. Поведение родителей Марта по-прежнему кажется ему упрямством, хотя страдает от этого в конце концов сам маленький Март. "Сейчас этот мальчик - сам жертва, и мой сын - жертва, и воспитатель - жертва", - добавляет он.
В детском саду признают проблему
Директор детского сада подтвердила, что отец Пауля с ней говорил, из-за чего было проведено собрание с участием родителей и воспитателей.
"Мы вместе решили, что каждое утро будет приходить заведующий учебной частью и смотреть, как дети общаются и ведут себя друг с другом", - сказала директор. Наблюдения заведующего учебной частью показали, что у Марта проблемы с поведением, но между детьми также происходит борьба за власть. "Оба хотят быть лидерами. Воспитатели решали это таким способом, что пытались рассадить их отдельно и занять интересующими их играми", - указала директор.
По ее словам, родители Марта поначалу не хотели признать проблему, и первая встреча с ними прошла неудачно. "Они сказали, что не видят проблемы, из-за которой нужно было бы идти к психологу или к психиатру", - сказала директор, добавив, что, когда родителям предоставили доказательства проблемного поведения их ребенка, они начали сотрудничать с детским садом.
С тем, что Март постоянно вел себя агрессивно в отношении Пауля, директор не согласна и считает это преувеличением отца Пауля. "Отца сейчас переполняют эмоции, но воспитатели ничего подобного не зафиксировали. Сам отец не жаловался мне на это. И у воспитателей нет такой информации, и родители других детей мне ничего такого не сообщали", - утверждает она. Проблемы с поведением, по словам директора, всеобщее явление и встречаются не у одного Марта. "Скажу честно: у нас в каждой группе два-три таких ребенка", - заметила она.
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