В Таллинне трехлетний мальчик в детском саду ранил другого ребенка ножом

По словам отца Пауля, у мальчика после произошедшего не только физическая, но и психологическая травма, и вчера утром сын категорически отказался идти в детский сад. "Он только повторял, чтобы никто его не бил. Сегодня матери ребенка пришлось не пойти на работу и остаться дома. Сын никогда не твердил так все время, чтобы его не били", - рассказал Том. В течение последних месяцев Пауль, возвращаясь домой из находящегося в Таллинне детского сада, не раз жаловался, что другой мальчик, Март (имя изменено), его бьет. Поначалу Том думал, что дети иногда дерутся, как это периодически случается. Но жалобы продолжались, и другие родители рассказали о проблемах в поведении Марта. Три недели спустя отец Пауля все же решил обратиться к руководству детского сада.

По его словам, руководство отнеслось с пониманием, хотя он и говорил очень жестко и подчеркивал, что ситуация может накалиться. "Директор сказал, что они проследят за ситуацией, проанализируют происходящее и поговорят с родителями того мальчика. Видимо, после этого в группу каждый день стал приходить наблюдатель и в течение получаса следил за ситуацией и анализировал поведение детей", - сказал он, добавив, что дело было все же в родителях Марта, которые не хотели признавать проблему в поведении их сына.

"Если родители не согласны решать вопрос, то и детский сад не может их заставить. Просто законы не позволяют", - говорит Том.

Но когда на прошлой неделе ему пришлось забирать сына из отделения экстренной медицины, Том потерял терпение. Он позвонил матери Марта и потребовал, чтобы Марта перевели в другую группу. "Она все же поняла, что ребенок в конце концов должен перейти в другую группу. Конечно, это не решение ни для Марта, ни для тех детей, которые находятся в этой другой группе", - признает Том.

Нападения не было?

Директор детского сада признала, что такой инцидент произошел, но прямо его никто не видел. Директор сказала, что воспитатель в это время отвернулась и взяла что-то из шкафа. В помещении было тихо, и ни спора, ни ссоры между мальчиками не было. Когда она повернулась и посмотрела на детей, в руках у них ничего не было, но Март тихо сказал, что здесь кровь, а Пауль плакал. Только позже воспитатель заметила рядом желтый пластиковый нож для картона, его хранили в ящике для рукоделия.