22 сентября Финские власти на юго-западе страны, в том числе на Сакилуто, провели 17 рейдов с привлечением более 400 полицейских. Должностные лица указали, что рейды связаны с расследованием деятельности предприятия по недвижимости Airiston Helmi, которое подозревается в отмывании денег и в махинациях с налогами.

В то же время прозвучали предположения, что Россия могла использовать принадлежащие ее гражданам земли за границей для стратегических и военных целей, например, для оборудования посадочных площадок для вертолетов.

Через несколько дней после рейдов в Хельсинки с визитом прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев. На пресс-конференции ему был задан вопрос о том, не начала ли Россия оборудовать на финских островах площадки для военных вертолетов.

"Я не знаю, в какой воспаленный мозг могла прийти такая мысль, - ответил Медведев. - Это паранойя".

Имущество в стиле "злодея Бонда"

"Во время недавней поездки на остров не было встречено ни одного человека, только брошенная деревянная вилла и ступеньки, которые ведут через березово-сосновый лес на острове. Несмотря на основательные меры безопасности, не включилось ни одной сигнализации и никто не бросился на "захватчиков"", - пишет журналист The New York Times Эндрю Хигинс.

"Но баня с видом на море с тремя чистыми полотенцами выглядит готовой к использованию, так же как гриль и другие вещи на острове, которые напоминают о роскошном штабе выдуманного злодея Эрнста Ставро Блофельда из романа Яна Флемминга о Джеймсе Бонде".

После рейда были задержаны два человека – граждане России и Эстонии. Была конфискована крупная сумма денег в разной валюте, в том числе три миллиона евро, компьютерные диски и устройства памяти с данными на 100 терабайтов.

Все конфискованное во время обысков имущество связано с Мельниковым и с созданным в 2007 году предприятием Airiston Helmi.

В течение года неоднократно менялось правление фирмы, данные о его настоящем владельце затерялись на просторах офшоров. На данный момент предприятие, во всяком случае на бумаге, принадлежит итальянцу, который объяснил, что занял должность только для того, чтобы помочь знакомому – предпринимателю из России.

Кто он – Павел Мельников?

О Мельникове известно совсем мало, и публично доступная информация, как правило, противоречива. Человек с таким именем в российских регистрах появляется как владелец шести российских предприятий и нескольких патентов, связанных с сантехникой.

Когда The New York Times попыталась поговорить об этом человеке с ассистентом Мельникова, тот отказался обсуждать его личные дела в Финляндии.

В финских ежегодных отчетах этот человек идентифицирован то как латвиец, то как россиянин, то как мальтиец. Финские СМИ сообщают, что он резидент Венгрии и имеет паспорта трех небольших стран Карибского региона, которые так же, как Мальта, торгуют гражданством.