В архипелаге между Финляндией и Швецией есть миниатюрный остров под названием Сакилуто. Его владелец - 54-летний бизнесмен Павел Мельников из Санкт-Петербурга, но в различных ежегодных обзорах он фигурирует то как русский, то как латвиец, то как мальтиец... На острове, оборудованном камерами слежения и датчиками движения, расположена площадка для вертолета и девять лодочных пристаней. 22 сентября финские власти провели на острове рейд, в результате чего прозвучали некоторые подозрения об истинных целях модернизации острова, пишет газета The New York Times.
22 сентября Финские власти на юго-западе страны, в том числе на Сакилуто, провели 17 рейдов с привлечением более 400 полицейских. Должностные лица указали, что рейды связаны с расследованием деятельности предприятия по недвижимости Airiston Helmi, которое подозревается в отмывании денег и в махинациях с налогами.
В то же время прозвучали предположения, что Россия могла использовать принадлежащие ее гражданам земли за границей для стратегических и военных целей, например, для оборудования посадочных площадок для вертолетов.
Через несколько дней после рейдов в Хельсинки с визитом прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев. На пресс-конференции ему был задан вопрос о том, не начала ли Россия оборудовать на финских островах площадки для военных вертолетов.
"Я не знаю, в какой воспаленный мозг могла прийти такая мысль, - ответил Медведев. - Это паранойя".
Имущество в стиле "злодея Бонда"
"Во время недавней поездки на остров не было встречено ни одного человека, только брошенная деревянная вилла и ступеньки, которые ведут через березово-сосновый лес на острове. Несмотря на основательные меры безопасности, не включилось ни одной сигнализации и никто не бросился на "захватчиков"", - пишет журналист The New York Times Эндрю Хигинс.
"Но баня с видом на море с тремя чистыми полотенцами выглядит готовой к использованию, так же как гриль и другие вещи на острове, которые напоминают о роскошном штабе выдуманного злодея Эрнста Ставро Блофельда из романа Яна Флемминга о Джеймсе Бонде".
После рейда были задержаны два человека – граждане России и Эстонии. Была конфискована крупная сумма денег в разной валюте, в том числе три миллиона евро, компьютерные диски и устройства памяти с данными на 100 терабайтов.
Все конфискованное во время обысков имущество связано с Мельниковым и с созданным в 2007 году предприятием Airiston Helmi.
В течение года неоднократно менялось правление фирмы, данные о его настоящем владельце затерялись на просторах офшоров. На данный момент предприятие, во всяком случае на бумаге, принадлежит итальянцу, который объяснил, что занял должность только для того, чтобы помочь знакомому – предпринимателю из России.
Кто он – Павел Мельников?
О Мельникове известно совсем мало, и публично доступная информация, как правило, противоречива. Человек с таким именем в российских регистрах появляется как владелец шести российских предприятий и нескольких патентов, связанных с сантехникой.
Когда The New York Times попыталась поговорить об этом человеке с ассистентом Мельникова, тот отказался обсуждать его личные дела в Финляндии.
В финских ежегодных отчетах этот человек идентифицирован то как латвиец, то как россиянин, то как мальтиец. Финские СМИ сообщают, что он резидент Венгрии и имеет паспорта трех небольших стран Карибского региона, которые так же, как Мальта, торгуют гражданством.
Компания Airiston Helmi в Финляндии зарегистрирована в 2007 году. Тогда в документах было указано, что фирма занимается путешествиями и гостиничным бизнесом, а также сдачей в аренду недвижимости.
Предприятие вложило миллионы евро, приобретя собственность в архипелаге между Финляндией и Швецией, но год от года работало с убытками и не указало ни одного достоверного источника доходов.
Цель строительства туманна
Финский строитель Кай Карлсонс, который надзирает за частью строительства на острове Сакилуто, рассказал, что не понимает целей Мельникова – особенно, когда он заказал новые пристани для лодок и большое число камер видеонаблюдения на острове, где никто не живет и не надо бояться преступности.
"Обычно на островах по два причала, но как объяснить девять? Это непонятно", - сказал Карлсонс.
Он добавил, что Мельников всегда оставляет хорошее впечатление и похож на человека, соблюдающего законы, но ничего не говорит о том, что планирует вернуть потраченные средства.
Мэр Парайнена, административного центра архипелага, Патрик Нигренс рассказал, что Мельников неоднократно нарушал строительные правила, например, когда построил на Сакилуто взлетную площадку для вертолетов, но его действия никогда не несли никаких угроз.
"Лично я думаю, что операция властей была связана не только с отмыванием денег, - сказал Нигренс. - Должны быть другие причины".
Аналитик Шведского Агентства оборонных исследований Никлас Гранхольм не исключает, что рейды были связаны с подозрениями в отмывании денег.
Но он добавил, что площадки для вертолетов, несколько пристаней, похожее на казарму строение и нахождение вблизи используемых армией Финляндии строений заставляют думать о подготовке к определенного рода гибридной активности.
Штаб-квартира Airiston Helmi на побережье Финляндии также оснащена камерами наблюдения, посадочной площадкой для вертолета и даже старым десантным кораблем, переоборудованным в сауну.
Как сообщает финская газета Iltalehti, в подвале здания находится центр связи с современным оборудованием, которое обычно не характерно для предприятий туризма и недвижимости.
Но бывший строительный специалист Карлсонс отвергает предположения о том, что недвижимость может быть потенциально использована в военных целях. По его словам, Мельников всегда настаивал на больших окнах, направленных на море.
Перевод Русский TVNET.