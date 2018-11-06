Скандал с бывшей олимпийской чемпионкой: "государство вам ничего не должно!"

«На сегодняшний день у подрастающего поколения складывается почему-то такое понимание, что государство им все должно.

Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», – сказала Глацких.

«Дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба. Меняйте это и в своих головах, и у знакомых, и у одноклассников.

Вам государство ничего не должно. Вы должны сделать все сами. Это ваша жизнь», – добавила Глацких.

Позже Глацких заявила, что ее фраза о том, что государство ничего не должно молодежи, вырвана из контекста.

Ранее в сети было опубликовано видео со встречи Глацких со старшеклассниками Кировограда, в ходе которой чиновница заявила, что государство не просит своих граждан рожать, и поэтому ничего не должно детям.

«Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы. Я видео не видела, мне сложно комментировать, что тиражируют.

Фраза вырвана из контекстa, и содержание разговора перевернуто. Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, и государство — лишь помощник в этом вопросе», – сказала Глацких.

Глацких в 2004 и 2005 годах получила гранты от Фонда поддержки олимпийцев на общую сумму 2 миллиона 160 тысяч рублей. По курсу на тот момент это составляло около 75 тысяч долларов.

16-летняя Глацких входила в Программу поддержки спортсменов «Пекин-2008», целью которой называлось содействие в подготовке к Играм-2008.