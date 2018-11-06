Вт, 6.11.2018
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  • Внимание, розыск! Пропал 71-летний Геннадий

Внимание, розыск! Пропал 71-летний Геннадий

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Пропавший Геннадий.

ФОТО: PPA

Полиция ведет поиски 71-летнего Геннадия, которого в последний раз видели вчера в волости Сауэ в деревне Каазику.

Сегодня ночью в полицию поступило сообщение, что родственники со вчерашнего вечера не могут связаться с Геннадием. Он находился один на даче в Каазику. Соседи видели его в последний раз после полудня. В 21.00, когда Геннадию позвонили родственники, его телефон был уже отключен.

Рост Геннадия около 170 см, в последний раз его видели в длинной синей куртке и темных джинсах. На голове у него была темная шапка. С собой у него был черный рюкзак.

В течение ночи полицейские пообщались с соседями и проникли на дачу, но мужчины там не было. Поскольку Геннадий ездил на дачу на поезде, полицейские проверили железнодорожную станцию и нашли там принадлежащий Геннадию рюкзак вместе с его вещами.

К поискам привлечен кинолог с ищейкой, задействован дрон. До сих пор поиски не принесли результатов.

Полиция просит всех, кто видел Геннадия со вчерашнего вечера или знает о его возможном местонахождении, позвонить на номер 112.

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