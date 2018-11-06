Вт, 6.11.2018
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С Абрамовича требуют 23 миллиона евро

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Antonio Conte.

ФОТО: LEE SMITH / REUTERS

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжает судиться с лондонским клубом, передает sports.ru.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, юристы итальянского специалиста намерены взыскать с клуба Романа Абрамовича до 23 миллионов евро компенсации.

Из них 13 миллионов – за досрочное расторжение контракта, а еще 5-10 млн – за нанесение ущерба репутации Конте.

«Челси», в свою очередь, обвиняет Конте в нарушении контрактных обязательств. Клуб заявляет, что специалист регулярно опаздывал на пресс-конференции, нарушал спонсорские обязательства, а также парковался в неположенном месте на клубной базе.

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