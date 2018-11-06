С Абрамовича требуют 23 миллиона евро

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, юристы итальянского специалиста намерены взыскать с клуба Романа Абрамовича до 23 миллионов евро компенсации.

Из них 13 миллионов – за досрочное расторжение контракта, а еще 5-10 млн – за нанесение ущерба репутации Конте.