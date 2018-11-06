Не больше восьми часов без отопления: в Кохтла-Ярве установили нормативы по ликвидации аварий

Как рассказал главный специалист горуправления Андрей Полудеткин, с июля прошлого года вступил в силу Закон о чрезвычайных ситуациях, согласно которому местные самоуправления отвечают за оказание населению трех услуг: центральное отопление, водопровод и канализация и соответствие дорог требованиям, которые устанавливает государство.

Закон также обязывает городские и волостные собрания принять отдельные постановления, в которых они установят требования к жизненно важным услугам и к организациям, которые их оказывают. В Кохтла-Ярве такой документ приняли на прошлой неделе.

По словам Андрея Полудеткина, теперь у фирм есть четкие требования к качеству услуг, установлена обязанность ликвидировать сбои в работе и максимально допустимое время, больше которого жителей нельзя оставлять без жизненно важных услуг. Также официально описано, что такое чрезвычайная ситуация и установлены требования к работе фирм в таких ситуациях.

Например, пояснил вице-мэр Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам Денис Вершинин, если произошел прорыв трубы водоснабжения, коммунальщики обязаны восстановить водоснабжение в течение 16 часов. Если прорвало трубу центрального отопления, то тепло в квартиры нужно вернуть не позднее, чем через 8 часов. Правда, уточнил вице-мэр, это относится именно к аварийным ситуациям, и на отключение тепла за долги новые правила не распространяются.