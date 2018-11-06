Эстонская фирма стала жертвой кибермошенников и заплатила хакерам внушительную сумму

Банк нужно как можно быстрее проинформировать

Тоомас Викс, руководитель по рискам области киберрисков банка Swedbank:

В случае подозрения на мошенничество важно как можно быстрее проинформировать банк о случившемся. Чем быстрее информация попадет в банк, тем больше вероятность того, что банк сможет договориться с банком получателя платежа об отзыве денег или блокировке.

Также сразу нужно проинформировать полицию, поскольку предварительным условием отзыва платежа может быть и официальное производство по уголовному делу.

Времени – два дня

Прийт Рум, пресс-секретарь банка LHV:

Если речь идет о платеже, идущем из европейского банка, то платежи SEPA мы можем аннулировать до наложения клиринга. Если платеж уже ушел из банка, его можно отозвать, но лишь в том случае, если получатель даст на это свое согласие.

Например, в случае платежа, отправленного в Китай, речь идет о зарубежном платеже. Если зарубежный платеж подтвержден, сообщение о нем отправляется в банк-корреспондент и для отзыва мы должны отправить сообщение в банк-корреспондент.

Если отзыв платежа происходит до определенного дня (в случае обычного платежа он наступает через два дня), есть много шансов вернуть деньги.

Если платеж из банка-корреспондента уже ушел и деньги поступили получателю, то действует принцип, в соответствии с которым получатель должен дать согласие на возврат платежа. Таким образом, о неправильном платеже нужно сообщить как можно быстрее.