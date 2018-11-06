Бесцветные зеленые яростно спят

Жители Ласнамяэ упорно не хотят дышать вонючим воздухом. Им почему-то не нравится. До районных властей, которые, как известно, центристские, слишком долго доходит, что за полгода до выборов на жалобы потенциальных избирателей можно было бы реагировать быстрее. Но еще более удивительно, какую скромную позицию занимают в этом случае «зеленые».
Ладно, Рейди-теэ слили: сопротивление было бы нерациональным с точки зрения городского планирования и, очевидно, принесло бы больше минусов, чем бонусов в глазах горожан. Долго плясали с бубнами вокруг серебристой ивы, которую все равно в итоге извели, но изрядно успели побросаться лозунгами. Но вот асфальтовый заводик: с виду невинный, но отравляющий жизнь жителям с окраины спального района. Причем длительно, так что уже не спишешь на один случайный выброс. И недовольство массовое, а не одинокий вопль всем на свете недовольной пенсионерки, готовой из-за каждого пустяка жаловаться в ООН, ЕСПЧ и прочие прекрасные аббревиатуры. К тому же проблема имеет прямое отношение к экологии.
А где наши зеленые, которые, на минуточку, у нас привлечены к городской коалиции и, так сказать, помогают старшим товарищам управлять столицей? А «зеленые» у нас сидят тише воды ниже травы, тихонечко сливаясь с пейзажем. Поиск по имени лидера зеленых, Зюлейхи Измайловой, позволяет нам узнать, что в последнее время активную политическую позицию она занимала исключительно по введению туристического налога (а чего бы и не поддержать, если партнер по коалиции очень просит?) и борьбе с пестицидами (ок, весьма актуальная тема в ноябре).
В конце мая проблемой карьера Вяо озаботились вовсе не зеленые, а социал-демократы (они в городской оппозиции, им положено тыкать пальчиком в бяку и говорить ай-яй-яй). Вице-председатель социал-демократической фракции горсобрания Аннела Оясте официально обратилась к вице-мэру Измайловой с вопросами, как часто город контролирует качество воздуха около карьера Вяо, что делает город, чтобы гарантировать его приемлемое качество, что предпринял город, дабы защитить среду обитания горожан от влияния промышленного предприятия, и планируют ли власти что-то предпринять в будущем, чтобы ласнамяэсцы не жили в облаке пыли. Ответ вице-мэра в общих чертах сводился к тому, что возможности городских властей ограничены, обращаться следует в Инспекцию по окружающей среде, о каком конкретно предприятии идет речь, ей неизвестно, а качество воздуха, в общем, находится в пределах нормы.
И тут осенью некстати случился асфальтовый заводик, относительно которого зеленые старательно молчат. Не считать же официальным протестом то, что отдельные члены партии вывешивают у себя в Фейсбуке ссылки на петицию, призывающую предпринять в отношении проблемы Вяо решительные действия. Но четкой позиции партии мы не слышим. Мы открываем мнение Зузу в Postimees от 25 октября 2018 года и находим там расплывчатые рассуждения о том, что необходимо уменьшить количество выбросов парниковых газов в атмосферу, о борьбе с изменением климата и засильем автомобилей, о проблеме целлюлозного завода и вырубки лесов, но ни слова не находим там об источнике загрязнения в городе, вице-мэром которого она является.
Очень легко сослаться на то, что решение проблемы не входит в сферу компетенции городских властей. Но мы все знаем, что эти проблемы решаются под давлением общественного мнения (похоже, именно это происходит сейчас и с заводиком), и у политиков есть немало возможностей, чтобы это мнение формировать. В конце концов, сама Измайлова так начинает свое мнение на Postimees: «Чтобы претворять перемены в жизнь, надо время от времени нарушать правила». Городские власти, нарушьте уже правила, прекратите кивать на инспекции и компетенции и выскажите свою точку зрения. А если вы ничего не решаете, зачем вы нам вообще тогда нужны? Тем более, практика показывает, что массовое возмущение помогает решать вопросы эффективнее и быстрее, чем обращения к чинушам.