Бесцветные зеленые яростно спят

Ладно, Рейди-теэ слили: сопротивление было бы нерациональным с точки зрения городского планирования и, очевидно, принесло бы больше минусов, чем бонусов в глазах горожан. Долго плясали с бубнами вокруг серебристой ивы, которую все равно в итоге извели, но изрядно успели побросаться лозунгами. Но вот асфальтовый заводик: с виду невинный, но отравляющий жизнь жителям с окраины спального района. Причем длительно, так что уже не спишешь на один случайный выброс. И недовольство массовое, а не одинокий вопль всем на свете недовольной пенсионерки, готовой из-за каждого пустяка жаловаться в ООН, ЕСПЧ и прочие прекрасные аббревиатуры. К тому же проблема имеет прямое отношение к экологии.

А где наши зеленые, которые, на минуточку, у нас привлечены к городской коалиции и, так сказать, помогают старшим товарищам управлять столицей? А «зеленые» у нас сидят тише воды ниже травы, тихонечко сливаясь с пейзажем. Поиск по имени лидера зеленых, Зюлейхи Измайловой, позволяет нам узнать, что в последнее время активную политическую позицию она занимала исключительно по введению туристического налога (а чего бы и не поддержать, если партнер по коалиции очень просит?) и борьбе с пестицидами (ок, весьма актуальная тема в ноябре).

В конце мая проблемой карьера Вяо озаботились вовсе не зеленые, а социал-демократы (они в городской оппозиции, им положено тыкать пальчиком в бяку и говорить ай-яй-яй). Вице-председатель социал-демократической фракции горсобрания Аннела Оясте официально обратилась к вице-мэру Измайловой с вопросами, как часто город контролирует качество воздуха около карьера Вяо, что делает город, чтобы гарантировать его приемлемое качество, что предпринял город, дабы защитить среду обитания горожан от влияния промышленного предприятия, и планируют ли власти что-то предпринять в будущем, чтобы ласнамяэсцы не жили в облаке пыли. Ответ вице-мэра в общих чертах сводился к тому, что возможности городских властей ограничены, обращаться следует в Инспекцию по окружающей среде, о каком конкретно предприятии идет речь, ей неизвестно, а качество воздуха, в общем, находится в пределах нормы.

И тут осенью некстати случился асфальтовый заводик, относительно которого зеленые старательно молчат. Не считать же официальным протестом то, что отдельные члены партии вывешивают у себя в Фейсбуке ссылки на петицию, призывающую предпринять в отношении проблемы Вяо решительные действия. Но четкой позиции партии мы не слышим. Мы открываем мнение Зузу в Postimees от 25 октября 2018 года и находим там расплывчатые рассуждения о том, что необходимо уменьшить количество выбросов парниковых газов в атмосферу, о борьбе с изменением климата и засильем автомобилей, о проблеме целлюлозного завода и вырубки лесов, но ни слова не находим там об источнике загрязнения в городе, вице-мэром которого она является.