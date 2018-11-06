Канцлер юстиции не может решить вопрос вони в Ласнамяэ

Вчера вечером пришел ответ, который подписала руководитель юридической службы и советник канцлера юстиции Кристель Лекко.

Лекко уточнила, что поводом для обращения стало недовольство жителей Ласнамяэ, по мнению которых, после открытия завода в районе ощущается сильный запах битума, нефти, газа и химии.

«Однако канцлер юстиции не может помочь в изложенном в заявлении деле. У канцлера юстиции нет права проводить надзор над не исполняющими общественные задачи учреждениями и деятельностью частных лиц, в том числе, над деятельностью производящего асфальт завода», - сказала Лекко.

Она напомнила, что качество воздуха регулируется Законом о защите атмосферного воздуха: «Государственный надзор за исполнением установленных этим законом требований осуществляет Инспекция по охране окружающей среды. Насколько известно канцлеру юстиции, инспекция тоже занимается этой проблемой».

Руководитель юридической службы объяснила, что согласно практике Государственного суда у лица нет права требовать начала надзорного производства в отношении другого лица, если нормы компетентности и доверенности предусматривают для надзирающих органов как право на взвешивания возможности и непосредственного начала надзорного производства, так и применения надзорных методов. Если же начало надзорного производства, или применение надзорных методов не были достаточно взвешенны, у лица есть возможность обжаловать это в административном суде. В административный суд можно обратиться и для защиты своих прав».