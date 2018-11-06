Полиция нашла труп объявленного в розыск 71-летнего Геннадия
6 ноября 2018, 11:22
Сегодня утром, около восьми часов, полиция получила сообщение от машиниста поезда, которые заметил нечто, лежащее на рельсах в Куузику. Машинист предположил, что это могут быть вещи человека, сообщила пресс-служба полиции.
Полиция отдала распоряжение остановить движение поездов и выяснила, что на рельсах лежит труп пропавшего вчера 71-летнего Геннадия.
Криминалисты и судебный эксперт зафиксировали следы, а тело отправила на вскрытие для установления точных причин смерти. Железнодорожное движение было восстановлено в 9.30.
Полиция выражает соболезнования близким погибшего.