Майкл Уэллс-Роди прокрался на проходившим Breeders’ Cup Classic в бэкстэйдж и увел оттуда лошадь, которой предстояло стартовать в забеге. Оседлав скакуна, Майкл прогарцевал в сторону стартового створа и беговых дорожек ипподрома, однако по-настоящему пьяному любителю верховой езды принять участие в заезде не удалось: в последний момент его сняли с украденной лошади организаторы соревнования. Естественно, на помощь была вызвана полиция, которая убедила мужчину вернуть лошадь владельцам. Уэллс-Роди пытался было возразить стражам порядка, но через пару минут слез с лошади и получил обвинение в нахождении в нетрезвом виде в общественном месте.