Вт, 6.11.2018
В России говорят, что тут голодают и умирают от голода, людям не на что жить. Абсолютное вранье. Владимир Басов-младший
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  • Русский член EKRE не видит никакого скандала в связи с памятником в Лихула и Гитлером как строителем дорог

Русский член EKRE не видит никакого скандала в связи с памятником в Лихула и Гитлером как строителем дорог

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Факельное шествие, организованное молодежным движением EKRE "Синее пробуждение". Иллюстративное фото.

ФОТО: Jaanus Lensment

Эмигрировавший в 2009 году из России в Эстонию Федор Стомахин (19), который стал в этом году членом правления молодежной организации Эстонской консервативной народной партии (EKRE) "Синее пробуждение" (Sinine Äratus) рассказал в интервью Rus.ERR, что именно у этой политической силы есть потенциал решить вопросы интеграции, а лидера EKRE Марта Хельме не стоит сравнивать с Владимиром Жириновским или Дональдом Трампом.

"Я выбрал именно EKRE, так как это единственная партия, которая находится вне либерального консенсуса, пытающегося превратить мир в глобальный супермаркет, где проживает аморфная, еле различимая масса людей, лишенных корней", - говорит Стомахин в интервью о причине своего политического выбора. 

Он также не видит ничего скандального в Дне памяти монумента в Лихула, именовании Михаила Кылварта негодным азиатом и Гитлере как успешном строителе немецких дорог.

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