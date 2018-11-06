Русский член EKRE не видит никакого скандала в связи с памятником в Лихула и Гитлером как строителем дорог

Эмигрировавший в 2009 году из России в Эстонию Федор Стомахин (19), который стал в этом году членом правления молодежной организации Эстонской консервативной народной партии (EKRE) "Синее пробуждение" (Sinine Äratus) рассказал в интервью Rus.ERR, что именно у этой политической силы есть потенциал решить вопросы интеграции, а лидера EKRE Марта Хельме не стоит сравнивать с Владимиром Жириновским или Дональдом Трампом.