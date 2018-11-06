Суд обязал Smartlynx выплатить пассажирам 80 000 евро
6 ноября 2018, 12:02
Харьюский уездный суд обязал Smartlynx Airlines выплатить компенсации 160 пассажирам на сумму 80 000 евро за отложенные или отмененные рейсы.
Постановление Европейского парламента и Совета ЕС 261/2004 обязывает авиакомпанию платить компенсацию от 250 до 600 евро за пассажира в случае отмены или задержки рейса, сообщает rus.err.ee со ссылкой на представляющую истцов фирму Lennuabi.
По словам исполнительного директора Lennuabi Карла Густава Аннуса, требования 160 пассажиров в сумме составили свыше 80 000 евро.
Самолеты Smartlynx Airlines ежедневно осуществляют чартерные рейсы в Южную Европу и другие регионы.
Фирма Lennuabi была создана в 2017 году с целью сделать получение компенсации для авиапассажиров максимально простой и дешевой.