Суд обязал Smartlynx выплатить пассажирам 80 000 евро

Постановление Европейского парламента и Совета ЕС 261/2004 обязывает авиакомпанию платить компенсацию от 250 до 600 евро за пассажира в случае отмены или задержки рейса, сообщает rus.err.ee со ссылкой на представляющую истцов фирму Lennuabi.

По словам исполнительного директора Lennuabi Карла Густава Аннуса, требования 160 пассажиров в сумме составили свыше 80 000 евро.

Самолеты Smartlynx Airlines ежедневно осуществляют чартерные рейсы в Южную Европу и другие регионы.

Фирма Lennuabi была создана в 2017 году с целью сделать получение компенсации для авиапассажиров максимально простой и дешевой.