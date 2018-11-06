Как вам эта красавица? Таллинн выбрал рождественскую елку

«Управа района Кесклинн искала рождественскую елку по всей Эстонии, в процесс были вовлечены и другие самоуправления. Но в итоге выбор пал на красивое дерево, растущее прямо в Таллинне», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Главное рождественское дерево столицы будет спилено утром в четверг, и в сопровождении полиции доставлено на Ратушную площадь к обеду. Традиционно вместе с рождественской елкой на Ратушную площадь приедет и Дед Мороз с мешком конфет.

«Поскольку вечер четверга - это единственное время, когда рождественскую ель можно будет увидеть без украшений и до того, как на площади появится рождественский рынок, я призываю всех прийти в это время на площадь», - отметил Свет.