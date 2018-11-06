Балтийский флот РФ провел учения на Балтике

Корвет "Бойкий" применил в акватории Балтики новейший противолодочный комплекс для защиты от торпедной атаки. "Атаковал" корвет противолодочный корабль "Зеленодольск", он выпустил по "Бойкому" учебную торпеду. "Бойкий" отбивался с помощью противолодочного комплекса "Пакет", в который входят реактивные антиторпеды М-15. Они самостоятельно находят цель по акустическим сигналам и идут на поражение со скоростью до 50 узлов. Антиторпеды считаются защитой последнего рубежа: их дальность действия - менее полутора километров. По сообщению Балтийского флота, учения прошли успещно.