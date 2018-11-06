Балтийский флот РФ провел учения на Балтике

Корвет российского Балтийского флота "Бойкий» и малый противолодочный корабль Ленинградской военно-морской базы "Зеленодольск» провели на Балтике артиллерийские и противоторпедные учения, сообщил Балтийский флот.
Корвет "Бойкий" применил в акватории Балтики новейший противолодочный комплекс для защиты от торпедной атаки. "Атаковал" корвет противолодочный корабль "Зеленодольск", он выпустил по "Бойкому" учебную торпеду. "Бойкий" отбивался с помощью противолодочного комплекса "Пакет", в который входят реактивные антиторпеды М-15. Они самостоятельно находят цель по акустическим сигналам и идут на поражение со скоростью до 50 узлов. Антиторпеды считаются защитой последнего рубежа: их дальность действия - менее полутора километров. По сообщению Балтийского флота, учения прошли успещно.
Торпедная стрельба в море стала одним из эпизодов плановых учений. После совместного маневрирования "Бойкий" и "Зеленодольск" выполнили задачи по противодиверсионной обороне и провели внутрикорабельные тренировки по борьбе за живучесть кораблей.