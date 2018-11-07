Как американцы спасали российского президента, или Кого пугает голливудская фантастика?

Фильм снят довольно красочно, подводные баталии в Арктике особенно впечатляют, но реализм получился специфически голливудский. Это касается, в первую очередь, самого сюжета. Не слишком спойлерствуя (это есть и в аннотации к фильму), напомню, что речь в нем идет о спасении американскими военными российского президента, против которого его собственные военные совершили переворот.

Возможно, именно такой сюжет и показался «неприемлемым» российскому министерству культуры, не пустившему фильм в кинотеатры. Какие-то перевороты и «цветные революции» могут быть только в других странах, а в России – абсолютная стабильность и непререкаемый авторитет «национального лидера». Представлять себе его смещение, и тем более силовое – это уже само по себе крамола. Если бы фильм с таким сюжетом кто-то задумал снять в самой России – он бы не отделался только отсутствием проката, но наверняка огреб бы и более серьезных неприятностей.

В некотором смысле «Hunter Killer» можно рассматривать как аллегорическое предупреждение американцев российскому президенту.

Хотя российский президент в фильме внешне не слишком похож на нынешнего, тем не менее, сама ситуация максимально приближена к актуальности. Слова «Крым» и «Сирия» звучат открытым текстом, американцы напрямую называются «врагами». И авторы фильма делают вполне логичное допущение – в таких условиях к власти могут прийти действительно отмороженные персонажи, для которых мировая война станет не пропагандистской угрозой, а реальной задачей. И кстати, феномен «Новороссии», куда стянулись вояки «русского мира», показывает, что такое развитие событий вполне возможно. Нагнетая милитаристскую истерию, власть в какой-то момент может утратить за ней контроль…

В некотором смысле «Hunter Killer» можно рассматривать как аллегорическое предупреждение американцев российскому президенту. Мол, смотри, ты сам своей воинственной риторикой открываешь этот ящик Пандоры – но те, кто оттуда вырвутся, опасны не для нас, а для тебя самого.

Тем не менее, этот логичный для любой другой страны сюжет в текущих российских условиях выглядит абсолютно нереально. Прежде всего потому, что более радикального милитариста, чем сам президент, в нынешней России нет. Вы заметили, что он вообще единственный из мировых лидеров, который постоянно говорит о возможности ядерной войны?

Но авторы фильма, похоже, все еще живут в блаженных воспоминаниях об эпохе «нового мышления», когда русские и американцы нашли общий язык и вместе отвели угрозу мировой войны. Финальные кадры с улыбками и рукопожатиями командиров-подводников буквально напоминает конец 1980-х годов. Однако, если авторы желают возвращения к той эпохе при нынешнем президенте, они тем самым заставляют воспринимать «Hunter Killer» в жанре исторической фантастики с элементами комедии.

Кстати, некоторые комедии в России также не получают прокатного удостоверения, но по другой причине – их гротескной реалистичности. Вспомним, например, «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи, которая у нынешних российских властей явно вызвала неудобные ассоциации.

И еще – неожиданной комедией из мира прокатных запретов стал недопуск «Hunter Killer» в кинотеатры Украины. Власти этой страны ссылаются на странный закон, который запрещает «демонстрировать мощь армии страны-агрессора». Будто бы от этих кинозапретов агрессия прекратится в реальности…