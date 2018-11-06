В Йыхви обнаружили средневековое захоронение

В начале октября в ходе археологического надзора над заменой теплопровода непосредственно за оградой йыхвиской церкви св. Михаила - в нескольких метрах к западу от жилого дома пастора - обнаружили два скелета.

Это были скелеты мужчины и женщины, частично поврежденные работами на теплопроводе в советское время. Рядом с костями мужчины обнаружили типичный для раннего Средневековья нож, изготовленный в XIII веке.

Археолог Мартин Малве сказал «Северному побережью», что хотя большинство церковных зданий построены в Средние века, вблизи них очень редко находят средневековые же скелеты, ведь в более поздний период они были перекопаны в ходе перезахоронений.

«Это делает йыхвискую находку особенной - мы натолкнулись на почти хорошо сохранившееся средневековое захоронение. Когда проверили там почву металлоискателем, то нашли нож того же периода и серебряную монету-подвеску XII-XIII веков. Оба скелета находились за нынешней церковной оградой - в Средние века огражденная церковная территория была значительно больше. Все средневековые церкви использовались как места захоронения, как и земля вокруг них: в храме хоронили людей из высшего класса, а возле церкви - местных прихожан», - рассказал Малве.

Сейчас найденные скелеты находятся на столе в лаборатории Малве. Кости очистят от земли, и археолог более точно определит их возраст, а также наличие патологий и повреждений, чтобы заставить скелеты рассказать о том, какую жизнь вели их обладатели. При первом осмотре повреждений на костях не выявили и, очевидно, в свое время они были захоронены в гробах - по христианскому обычаю, головой на запад и ногами на восток.

Может, археологам стоило бы обследовать окрестности йыхвиской церкви св. Михаила с новыми современными средствами? Малве предполагает, что в советские времена при прокладке теплопровода разрушили десятки захоронений, ведь тогда охраны памятников старины в ее нынешнем понимании не существовало. «Очевидно, вся прилегающая к церкви территория и земля за оградой содержат много захоронений. Все зависит от того, сколько из них сохранилось - когда во второй половине 1980-х годов во дворе строили приходской дом, то тоже, очевидно, повредили захоронения», - полагает Малве.

Малве, специализирующийся именно на средневековых человеческих скелетах, сейчас учится в докторантуре. Тема его дипломной работы: «Палеопатологический анализ средневековых человеческих костей юго-восточной Эстонии».

Археологические работы возле йыхвиской церкви проводило Arheograator.

Йыхвиская церковь св. Михаила - крупнейшая в Эстонии однонефная церковь. Поначалу это было четырехугольное оборонное сооружение без сводов, узкие окна которого располагались высоко, как и свойственно крепостной архитектуре, и у здания имелся только один, открывающийся на запад, вход. В первой половине XVI века церковь основательно перестроили под огнестрельное оружие, посреди западного фасада возвели чуть выступающую стройную 8-этажную башню, а все здание перестроили в однонефное вытянутое строение с четырьмя сводами, а также пристроили пороховой погреб.

В убранстве йыхвиской церкви св. Михаила наиболее ценными являются серебряный кубок XVII века для причастия, а также изготовленные в 1728 году Йоханном Рабе кафедра в стиле барокко и группа на триумфальной арке.