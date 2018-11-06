Макгрегор жестко высмеял Мэйуэзера

«Что за фигня вообще происходит? Что за маленький засранец рядом с тобой .Просто безумное дерьмо. Прямо как в "Час-пике". Крис Такер и Джеки мать его Чан. Просто блестяще. Ты — маленький ублюдок, Флойд. Пошел-ка ты. Честно.», — написал Макгрегор.

5 ноября генеральный директор организации Rizin Нобуки Сакакибара сообщил, что промоушен организует бой Мэйуэзера с Нацукавой по правилам ММА. Поединок пройдет 31 декабря в Токио. Американцу также бросал вызов российский боец Хабиб Нурмагомедов, однако Мэйуэзер был готов встретиться только в боксерском поединке.