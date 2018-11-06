Макгрегор жестко высмеял Мэйуэзера

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Instagram высмеял американского боксера Флойда Мэйуэзера, который дебютирует в смешанных единоборствах.
«Что за фигня вообще происходит? Что за маленький засранец рядом с тобой .Просто безумное дерьмо. Прямо как в "Час-пике". Крис Такер и Джеки мать его Чан. Просто блестяще. Ты — маленький ублюдок, Флойд. Пошел-ка ты. Честно.», — написал Макгрегор.
5 ноября генеральный директор организации Rizin Нобуки Сакакибара сообщил, что промоушен организует бой Мэйуэзера с Нацукавой по правилам ММА. Поединок пройдет 31 декабря в Токио. Американцу также бросал вызов российский боец Хабиб Нурмагомедов, однако Мэйуэзер был готов встретиться только в боксерском поединке.
В августе 2017 года Мэйуэзер победил Макгрегора в бою по правилам бокса. Он отправил ирландца в технический нокаут. После этого американец, одержавший 50-ю победу в 50 поединках, объявил о завершении карьеры.
Is that a tracksuit or a sauna suit Floyd haha wtf. is it hot in Tokyo or what’s the story here? that climate change is no joke fuck me hahah What in the fuck is going on here? Who’s this little prick next to you ? That’s mad shit. Like something out of rush hour 5 or something. Chris tucker and Jackie fucking Chan back in this bitch. Fucking brilliant. Mad little bastard you are Floyd. Fair fucks to you mate. No lie. Fuck it.