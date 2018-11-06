Фото читателя: в Rimi цена со скидкой оказалась выше обычной
6 ноября 2018, 12:57
Читатель Postimees прислал фотографию ценника, сделанную в столичном магазине Rimi. Если присмотреться, можно заметить, что цена со скидкой по какой-то причине оказалась выше обычной.
«Очень неловко! Очевидно, имела место человеческая ошибка, что вполне возможно, когда работнику приходится менять десятки ценников в день. Приносим извинения!» - сообщила пресс-секретарь Rimi Катрин Батс, а также напомнила клиентам, что о подобных ошибках имеет смысл в первую очередь сообщать персоналу магазина.