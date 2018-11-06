Вт, 6.11.2018
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  • Фото читателя: в Rimi цена со скидкой оказалась выше обычной

Фото читателя: в Rimi цена со скидкой оказалась выше обычной

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Sooduspakkumine Rimis.

ФОТО: Lugeja pilt

Читатель Postimees прислал фотографию ценника, сделанную в столичном магазине Rimi. Если присмотреться, можно заметить, что цена со скидкой по какой-то причине оказалась выше обычной.

«Очень неловко! Очевидно, имела место человеческая ошибка, что вполне возможно, когда работнику приходится менять десятки ценников в день. Приносим извинения!» - сообщила пресс-секретарь Rimi Катрин Батс, а также напомнила клиентам, что о подобных ошибках имеет смысл в первую очередь сообщать персоналу магазина.

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