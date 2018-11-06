А если бы кому-то понадобилась скорая помощь?

В ходе журналистского расследования выяснилось, что пострадавших таким образом автовладельцев, как уже сказано, – несколько десятков. Сколько именно – никто не считал. Может, их и сотня, а может, и две. Об этом сообщил журналистам сотрудник фирмы, эвакуирующей парализованные машины.

«Нужен точный диагноз»

Но вот что в этой ситуации вызывает недоумение. По словам эвакуаторщика, вызовы именно на эту стоянку за последнее время участились. Но ни у кого из тех, кому этим положено заниматься по роду их профессиональной деятельности, не возникло вопроса: а в чем, собственно, причина?

Потребовалось вмешательство журналистов, чтобы до инстанций, наконец, дошло: а дело-то нечисто! Но и тут поначалу в ход пошла обычная для чиновников тактика отговорок типа: «Я не я и лошадь не моя!».

На обращение издания за разъяснениями руководитель комплекса Lõunakeskus Яан Лотт сообщил, что раньше таких проблем не возникало, и добавил: «Используется ли где-то поблизости какое-то устройство, которое влияет на работу… Сейчас сложно сказать. Как говорят врачи – нужен точный диагноз».

А на мой вкус, сами подобные объяснения – это уже диагноз…

Еще раз подчеркну: понадобилось вмешательство прессы, угроза широкой огласки, чтобы проблемой занялись основательно. Именно по сигналу издания на место прибыли, наконец, специалисты из Департамента технадзора, которые путем несложных манипуляций и выяснили причину неадекватного поведения автомобилей. Как сообщается в конце публикации, несправный датчик отключили, «поэтому проблема была решена». Занавес, аплодисменты, цветы, поклоны и воздушные поцелуи…

Заметим: эта проблема была решена. А сколько таких осталось нерешенных?

А если этот дурак – сам агрегат? Если у него перегорел какой-нибудь там, ну, не знаю, – тиристор или диод, или какие там у них нынче в их электронных мозгах заводятся тараканы? Есть защита на такой случай? Практика показывает, что не очень-то.

…Каждый день я езжу по ласнамяэской «канаве». И всякий раз, проезжая мимо нового здания районной управы, возвышающегося над плитняковым обрывом, я слышу под капотом своей машины какой-то посторонний треск. После того, как я миную эту полосу шириной метров около ста, треск прекращается.

Я так и не знаю: это просто какие-то помехи, или некое излучение в этом месте не только заставляет трещать автоэлектронику, но при этом еще как-то негативно влияет на мой – и тысяч проезжающих и проходящих мимо горожан – организм…

Возьмемся за руки, друзья!

Всякое более-менее сложное электронное устройство снабжается особыми приспособлениями или заложенными в его программу блоками, которые принято в просторечии именовать «защитой от дурака». То есть если кто-то по недомыслию ткнет пальцем не ту кнопку, то сработает эта самая защита, и беды не случится.