Паэт: двойное гражданство можно разрешить только гражданам по рождению

Государство не должно ставить граждан по рождению перед выбором, какое гражданство иметь – Эстонии, или какой-то другой страны, пишет в Postimees европарламентарий Урмас Паэт (Партия реформ).
Много лет прошло с тех пор, как я поднял вопрос о том, что все граждане Эстонии по рождению могли бы наряду с каким-то другим гражданством, спокойно и не нарушая законов, иметь и паспорт Эстонии.
Партия реформ считает правильным разрешить двойное гражданство именно гражданам Эстонии по рождению, и прежде всего, гражданам ЕС, США, Канады, Австрии, Новой Зеландии, Норвегии и Лихтенштейна. Но не тем, кто имеет или имел гражданство в порядке натурализации. При получении гражданства в порядке натурализации человек должен доказать, что он отказался от других гражданств. Сейчас это так, так пусть и остается. Таким образом, например, гражданин России, который ходатайствует о гражданстве Эстонии, по-прежнему должен отказаться от российского гражданства.
Государство не должно ставить своих граждан по рождению перед ненужным выбором: иметь гражданство Эстонии или какой-то другой страны. Все мы знаем, что минимум десятки тысяч эстонцев живут в разных уголках мира.
К сожалению, до сих пор ничего не изменилось. Закон о гражданстве говорит, что гражданин Эстонии не может находиться в гражданстве какой-то другой страны, но в то же время Конституция исключается возможность лишения эстонского гражданства, полученного по рождению. Третья статья Закона о гражданстве, вступившего в силу 1 апреля 1995 года, говорит, что человек, который кроме гражданства Эстонии имеет по рождению и гражданство какой-то другой страны, по достижении 18-летия должен в течение трех лет отказаться или от эстонского или от другого гражданства.
Это ограничивающее положение Закона о гражданстве нужно изменить и позволить гражданам по рождению иметь двойное гражданство. При продолжении нынешней ситуации, от Эстонии и эстонского гражданства отваживаются те законопослушные люди, которые не хотят нарушать закон, и ставит имеющих разное гражданство родителей перед аморальным выбором: взять для ребенка гражданство матери или отца, в случае, если один из родителей является гражданином Эстонии. Кроме того, почему те люди, которые, несмотря на наличие гражданства другой страны, желающие сохранить гражданство Эстонии, должны чувствовать себя нарушителями законов? Почему Эстония вообще ставит их перед таким выбором? Мы же действительно могли бы захотеть, чтобы у возможно большего количества эстонцев в других странах сохранилась связь с Эстонией, и одной из частей этого, конечно, является и гражданство.
Главным образом, нынешняя неприятная ситуация касается тех десятков тысяч граждан Эстонии по рождению, которые постоянно живут в какой-то другой стране и у которых поэтому есть гражданство другого государства. Это, например, эстонцы, живущие в США, Канаде, Австралии, Швеции, Германии, Финляндии, или во многих других странах. Я думаю, что было бы разумно поддерживать связь этих людей с Эстонией настолько крепко, насколько это возможно, а не отталкивать их отставшим от жизни положением закона. И как уже было сказано, это напрямую касается и детей, которые рождаются у родителей, у одного из которых есть гражданство Эстонии, а у другого – другой страны. В современном мире граждане Эстонии создают семьи не только с другими эстонскими гражданами, но и с гражданами других стран, и у них рождаются дети. И тут должен быть наш интерес, чтобы и у их детей через гражданство сохранялась по возможности крепкая связь с Эстонией.
И пусть эстонский закон будто бы не разрешает двойное гражданство, но реальная ситуация такова, что у многих живущих за границей эстонцев есть как эстонское, так и какое-то другое гражданство. Царит ситуация, при которой реальная жизнь семимильными шагами ушла вперед и не отвечает тому, что записано в законах Эстонии. Если бы кто-то начал сейчас этот закон безшабашно добавлять, это вызвало бы у этих людей много проблем и обид. Я не понимаю, почему государство должно быть заинтересовано в том, чтобы отталкивать от себя людей, которые хотят сохранить связь с Эстонии и через обладание эстонским паспортом.
Разрешение на двойное гражданство, особенно гражданам по рождению, весьма распространено в Европе и во всем мире, поскольку и страны конкурируют за людей, у которых с этими странами есть какая-то связь. Так в большинстве стран Европейского союза, а также в США и Канаде двойное гражданство разрешено. А у нас есть десятки тысяч людей, которых государство ставит перед выбором. Я не вижу никакой пользы от того, чтобы поставить кого-то, например, родившегося и живущего в Канаде, перед выбором – взять гражданство Канады или Эстонии. С большой долей вероятности большая часть этих таких людей, по практическим причинам откажется именно от эстонского гражданства.
У живущих за границей эстонцев может быть очень сильная эмоциональная связь с Эстонией, но в другой стране он живет постоянно, он может быть там рожден. Не нужно иметь богатую фантазию, чтобы представить, какой выбор сделают, например, молодые зарубежные эстонцы – от какого паспорта и гражданства откажутся. И чего мы этим добьемся? Почти 30 лет прошло с момента восстановления независимости Эстонии и принятия Закона о гражданстве, и у нас в сегодняшней стране могло бы быть больше уверенности в себе, чтобы заниматься делами так, как разумно заниматься в современном мире, поставив на передний план интересы своих граждан.
Я считаю, что это не в интересах Эстонии обрезать законопослушным гражданам эстонские корни. Гражданство и предки – это очень важная связь с Эстонией для десятков тысяч эстонцев. И задача государства позволить всем свои гражданам быть гражданами и иметь эстонский паспорт, не нарушая законов. Двойное гражданство для граждан по рождению нужно узаконить, чтобы не терять своих людей, и быть современным обществом, которое не ставит своих людей перед странным выбором.