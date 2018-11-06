Паэт: двойное гражданство можно разрешить только гражданам по рождению

Много лет прошло с тех пор, как я поднял вопрос о том, что все граждане Эстонии по рождению могли бы наряду с каким-то другим гражданством, спокойно и не нарушая законов, иметь и паспорт Эстонии.

Партия реформ считает правильным разрешить двойное гражданство именно гражданам Эстонии по рождению, и прежде всего, гражданам ЕС, США, Канады, Австрии, Новой Зеландии, Норвегии и Лихтенштейна. Но не тем, кто имеет или имел гражданство в порядке натурализации. При получении гражданства в порядке натурализации человек должен доказать, что он отказался от других гражданств. Сейчас это так, так пусть и остается. Таким образом, например, гражданин России, который ходатайствует о гражданстве Эстонии, по-прежнему должен отказаться от российского гражданства.

Государство не должно ставить своих граждан по рождению перед ненужным выбором: иметь гражданство Эстонии или какой-то другой страны. Все мы знаем, что минимум десятки тысяч эстонцев живут в разных уголках мира.

К сожалению, до сих пор ничего не изменилось. Закон о гражданстве говорит, что гражданин Эстонии не может находиться в гражданстве какой-то другой страны, но в то же время Конституция исключается возможность лишения эстонского гражданства, полученного по рождению. Третья статья Закона о гражданстве, вступившего в силу 1 апреля 1995 года, говорит, что человек, который кроме гражданства Эстонии имеет по рождению и гражданство какой-то другой страны, по достижении 18-летия должен в течение трех лет отказаться или от эстонского или от другого гражданства.

Это ограничивающее положение Закона о гражданстве нужно изменить и позволить гражданам по рождению иметь двойное гражданство. При продолжении нынешней ситуации, от Эстонии и эстонского гражданства отваживаются те законопослушные люди, которые не хотят нарушать закон, и ставит имеющих разное гражданство родителей перед аморальным выбором: взять для ребенка гражданство матери или отца, в случае, если один из родителей является гражданином Эстонии. Кроме того, почему те люди, которые, несмотря на наличие гражданства другой страны, желающие сохранить гражданство Эстонии, должны чувствовать себя нарушителями законов? Почему Эстония вообще ставит их перед таким выбором? Мы же действительно могли бы захотеть, чтобы у возможно большего количества эстонцев в других странах сохранилась связь с Эстонией, и одной из частей этого, конечно, является и гражданство.