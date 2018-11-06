Кто в Европе всех грязнее? Жители оценили экологию своих городов

Каждому населенному пункту был присвоен индекс в пределах от 0 до 100, в котором 100 – это максимальная степень загрязнённости. Лидером рейтинга оказался Хельсинки, пишет turizm.ru. Его среднегодовой показатель загрязнения составил 13,49. Также в число чистюль вошли столица Исландии Рейкьявик (15,57), Цюрих в Швейцарии (16,42) и шведские города Стокгольм (16,62) и Мальме (16,67). В топ-10 попали шведский Гётеборг, Вена, Мюнхен и Копенгаген (21,30). Среди европейских столиц относительной чистотой могут похвастаться Таллинн (11-я строчка рейтинга), Осло, Вильнюс, Амстердам и Прага.