Кто в Европе всех грязнее? Жители оценили экологию своих городов

Эксперты сайта Numbeo, специализирующегося на сборе статистической информации о городах и странах, опросили жителей более 70 европейских городов и выяснили, какой из них самый чистый. Данные свелись в ежегодном отчете Pollution Index 2018 Mid-Year.
Каждому населенному пункту был присвоен индекс в пределах от 0 до 100, в котором 100 – это максимальная степень загрязнённости. Лидером рейтинга оказался Хельсинки, пишет turizm.ru. Его среднегодовой показатель загрязнения составил 13,49. Также в число чистюль вошли столица Исландии Рейкьявик (15,57), Цюрих в Швейцарии (16,42) и шведские города Стокгольм (16,62) и Мальме (16,67). В топ-10 попали шведский Гётеборг, Вена, Мюнхен и Копенгаген (21,30). Среди европейских столиц относительной чистотой могут похвастаться Таллинн (11-я строчка рейтинга), Осло, Вильнюс, Амстердам и Прага.
Самыми грязными европейскими городами эксперты назвали Тетово в Македонии (97,57), Неаполь в Италии (84,61), македонский Скопье (82,17), Тирану в Албании (80,51) и итальянский Турин (73,48). В двадцатку самых грязных городов вошли Бухарест, Рим, Барселона, Париж и Милан. В число аутсайдеров по чистоте попала и Москва, чей индекс составил 63,02. Грязнее столицы из российских городов оказался Санкт-Петербург.