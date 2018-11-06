Департамент полиции и погранохраны требует неустойку с Gemalto

Риск коснулся почти 750 000 ИД-карт. В исковом заявлении Департамент полиции и погранохраны требует с Gemalto за несообщение об уязвимости почти 300 000 евро неустойки и пени.

Департамент полиции и погранохраны требует неустойку, так как Gemalto нарушил предусмотренную договором обязанность незамедлительно сообщать важную информацию. Gemalto не сообщил об уязвимости произведенного Infineon чипа, который использовался в произведенных Gemalto удостоверяющих личность документах ЭР.

Также они не сообщили о работе ученых из Чехии, в случае публикации которой была возможности использовать уязвимость для взлома карты.

Информация о риске ИД-карты Эстонское государство получило лишь вечером 30 августа 2017 года, когда ученые из Чехии сообщили об этом Департаменту государственной инфосистемы. Gemalto подтвердил Департаменту полиции и погранохраны наличие уязвимости только 5 сентября 2017 года в ответ на высланный 4 сентября запрос Департамента полиции и погранохраны. В это время Департамент полиции и погранохраны и Департамент государственной инфосистемы уже информировали о риске общественность. Риск коснулся почти 750 000 действующих ИД-карт. Чтобы предупредить возможный взлом карт, Департамент полиции и погранохраны приостановил сертификаты карт 3 ноября 2017 года.

«Департамент полиции и погранохраны считает, что, несмотря на обратные утверждения представителя Gemalto, фирма не сообщила об известном им риске Департаменту полиции и погранохраны до 5 сентября 2017 года, хотя по договору они обязаны сделать это незамедлительно. Первый раз мы предъявили Gemalto требование за несообщение уже в сентябре 2017 года, но, к сожалению, вне суда наш партнер не согласился удовлетворить это требование», – сказала заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Криста Аас.

По словам заместителя генерального директора, данное исковое заявление касается лишь одного нарушения из нескольких связанных с этим риском нарушений. Департамент полиции и погранохраны подает о разных нарушениях договором и производстве ИД-карты разные исковые заявления, так как это сложные случаи как с юридической, так и технической стороны.