История читателя: как из-за пятисот евро Elron сделал из меня злоумышленника

«Возмущает такое отношение работников поезда! Из-за отсутствия сдачи и возможности проверить подлинность купюры из меня сделали злоумышленника! Ни один из работников поезда не захотел назвать своего имени, хотя мои данные им были известны. Начальник поезда вообще проявил полное неуважение по отношению ко мне. Неужели тот факт, что у меня была в наличии лишь одна 500-евровая купюра, делает меня злоумышленником? Где информация о том, что к оплате в поезде принимаются только определенные купюры?» - задается вопросом Андрей.

В Elron подтвердили, что в субботу, 27 октября, в поезде, следовавшем из Тарту в Таллинн, был пассажир, пожелавший заплатить за билет по скидке купюрой в 500 евро.

«Стоимость билета со скидкой на этом рейсе была 7,40 евро. Это значит, что у кондуктора Elron в начале поездки должна была иметься сдача в 492 евро и 60 центов. Исходя из принципа разумности пассажиры должны учитывать: соотношение между банкнотой, используемой при оплате, и суммой, которую необходимо заплатить, должно быть пропорциональным. Особенно при покупке билета в общественном транспорте, где у кондукторов есть лишь ограниченная сумма для сдачи», - заметила директор по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг.

Она добавила, что в соответствии со статистикой продаж билетов Elron большинство пассажиров покупают билеты заранее по интернету, либо покупают билет в поезде у кондуктора, расплачиваясь банковской картой или по возможности точной суммой наличных.

«Ситуации, при которых клиенты хотят оплатить проезд купюрой более чем в 50 евро, происходят очень редко, - указала Адамберг. - Если раньше случалось, что у кондуктора не было сдачи с крупной купюры, то пассажиры относились к этому с пониманием, и совместными усилиями всегда удавалось найти разумное решение, чтобы они смогли заплатить за билет».

И в эту субботу работники поезда, по ее словам, предложили пассажиру несколько различных возможностей оплаты билета, но пассажир не согласился оплатить билет ни с помощью банковской карты, ни с помощью мобильного телефона. Отказался он и от предложения разменять деньги по окончании поездки на Балтийском вокзале, чтобы заплатить за проезд, хотя сотрудники поезда были готовы его подождать.

«В том числе помочь решить ситуацию был готов и другой пассажир, предложивший разменять купюру в 500 евро, но безбилетный пассажир от этого категорически отказался, обвинив других пассажиров в том, что у них фальшивые деньги, - сказала Адамберг. - Поскольку ни одно из решений, предложенных сотрудниками поезда и пассажирами, ему не подходило и он сам привлек внимание к возможности получения фальшивых денег (указав на то, что предложенные ему другим пассажиром деньги могут быть фальшивыми), кондуктор Elron предложила вызвать на Балтийский вокзал полицию, которая помогла бы решить ситуацию с безбилетным проездом. С этим пассажир был согласен. Полиция зафиксировала произошедшее и взяла контакты обеих сторон».

Как сообщили в Elron, пассажир до сих пор не оплатил свой проезд. В компании также опровергли утверждение Андрея о том, что работники Elron не согласились назвать свои имена. «У всех наших кондукторов на видном месте находится служебное удостоверение, на котором указано и имя», - сказала Адамберг.