История читателя: как из-за пятисот евро Elron сделал из меня злоумышленника

«В субботу, 27 октября, в поезде Elron я попал в очень неприятную историю: я поехал в Таллинн на поезде, который отправился в 17.19 из Тарту. Когда ко мне подошла работница поезда, я сказал, что мне нужен билет до Таллинна, и предложил единственную имевшуюся у меня на тот момент купюру в 500 евро», - написал в редакцию читатель Rus.Postimees Андрей.
«Это был подарок на день рождения, других денег у меня не было, - продолжил он. - Кондуктор не приняла эту купюру, объяснив, что не может проверить ее подлинность, а к тому же у нее нет сдачи».
По словам Андрея, через какое-то время работница поезда подошла вновь и предложила ему заплатить за билет банковской картой, но, как утверждает Андрей, карты у него просто-напросто нет. Спустя еще какое-то время к нему подошли уже два кондуктора и предложили купить билет по телефону. Он отказался, объяснив, что и такой возможности не имеет.
«Тогда кондуктор предложила мне разменять деньги у одного из пассажиров, который предложил ей свою помощь. Я не мог на это пойти по той же причине, по которой кондуктор не взяла у меня деньги. В данном случае предложение кондуктора было совершенно нелогичным: подлинность этих купюр никто мне тоже не гарантировал», - считает Андрей.
Кондукторы сказали, что они сделали всё, чтобы пойти пассажиру навстречу, и пригрозили вызвать полицию, если он не согласится заплатить за билет.
«Я не чувствовал своей вины, поэтому спорить не стал, - продолжил свой рассказ Андрей. - Предлагали еще по прибытии в Таллинн пойти в магазин Selver, проверить и разменять там деньги и купить билет. Я отказался, потому что считаю, что по закону не обязан этого делать. Одна из кондукторов спросила: "Ma saan aru seda, et piletit te osta ei taha mitte mingil variandil?" Я ответил, что это не так, что я хочу купить билет и предлагаю те деньги, которые у меня есть. На это кондуктор сказала, что у них нет сдачи».
Когда поезд приехал в Таллинн, полиция уже была на перроне. Кондукторы рассказали полицейским, что пассажир предложил к оплате крупную купюру, сдачи с которой у них не было, как и возможности проверить ее подлинность. «По их словам, они всячески шли мне навстречу, предлагали разные варианты, но я не соглашался, - вспоминает Андрей. - Я сказал, что деньги для покупки билета я неоднократно предлагал, показал полицейским купюру. Объяснил, что предложенные варианты мне не подошли, а отсутствие сдачи и возможности проверки подлинности купюр – не моя проблема».
По его словам, одна из кондукторов при полицейских обвинила его в том, что он намеренно взял с собой в поезд крупную купюру, чтобы не платить за проезд и просто ехать зайцем, и предположила, что он это делает не в первый раз.
Разговор с полицейскими закончился тем, что работники Elron пообещали обратиться с заявлением в полицию из-за того, что пассажир отказался покупать билет. Полицейские сказали Андрею, что это может закончиться для него административным делом.
«Возмущает такое отношение работников поезда! Из-за отсутствия сдачи и возможности проверить подлинность купюры из меня сделали злоумышленника! Ни один из работников поезда не захотел назвать своего имени, хотя мои данные им были известны. Начальник поезда вообще проявил полное неуважение по отношению ко мне. Неужели тот факт, что у меня была в наличии лишь одна 500-евровая купюра, делает меня злоумышленником? Где информация о том, что к оплате в поезде принимаются только определенные купюры?» - задается вопросом Андрей.
В Elron подтвердили, что в субботу, 27 октября, в поезде, следовавшем из Тарту в Таллинн, был пассажир, пожелавший заплатить за билет по скидке купюрой в 500 евро.
«Стоимость билета со скидкой на этом рейсе была 7,40 евро. Это значит, что у кондуктора Elron в начале поездки должна была иметься сдача в 492 евро и 60 центов. Исходя из принципа разумности пассажиры должны учитывать: соотношение между банкнотой, используемой при оплате, и суммой, которую необходимо заплатить, должно быть пропорциональным. Особенно при покупке билета в общественном транспорте, где у кондукторов есть лишь ограниченная сумма для сдачи», - заметила директор по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг.
Она добавила, что в соответствии со статистикой продаж билетов Elron большинство пассажиров покупают билеты заранее по интернету, либо покупают билет в поезде у кондуктора, расплачиваясь банковской картой или по возможности точной суммой наличных.
«Ситуации, при которых клиенты хотят оплатить проезд купюрой более чем в 50 евро, происходят очень редко, - указала Адамберг. - Если раньше случалось, что у кондуктора не было сдачи с крупной купюры, то пассажиры относились к этому с пониманием, и совместными усилиями всегда удавалось найти разумное решение, чтобы они смогли заплатить за билет».
И в эту субботу работники поезда, по ее словам, предложили пассажиру несколько различных возможностей оплаты билета, но пассажир не согласился оплатить билет ни с помощью банковской карты, ни с помощью мобильного телефона. Отказался он и от предложения разменять деньги по окончании поездки на Балтийском вокзале, чтобы заплатить за проезд, хотя сотрудники поезда были готовы его подождать.
«В том числе помочь решить ситуацию был готов и другой пассажир, предложивший разменять купюру в 500 евро, но безбилетный пассажир от этого категорически отказался, обвинив других пассажиров в том, что у них фальшивые деньги, - сказала Адамберг. - Поскольку ни одно из решений, предложенных сотрудниками поезда и пассажирами, ему не подходило и он сам привлек внимание к возможности получения фальшивых денег (указав на то, что предложенные ему другим пассажиром деньги могут быть фальшивыми), кондуктор Elron предложила вызвать на Балтийский вокзал полицию, которая помогла бы решить ситуацию с безбилетным проездом. С этим пассажир был согласен. Полиция зафиксировала произошедшее и взяла контакты обеих сторон».
Как сообщили в Elron, пассажир до сих пор не оплатил свой проезд. В компании также опровергли утверждение Андрея о том, что работники Elron не согласились назвать свои имена. «У всех наших кондукторов на видном месте находится служебное удостоверение, на котором указано и имя», - сказала Адамберг.
Кто же должен позаботиться о сдаче – кондуктор или пассажир, и имеет ли кондуктор право не принять деньги, на том основании, что купюра слишком крупная? Как пояснила пресс-секретарь Департамента защиты прав потребителей Ханна Турецки-Тоомик, в подобных случаях тем, могут ли ему дать сдачу, все же должен поинтересоваться сам пассажир: «Продавец должен обеспечить потребителю возможность оплаты. Каким способом и как происходит плата за приобретенный клиентом товар или услугу, наличными или карточкой, распоряжается продавец. При оплате крупными купюрами клиент должен выяснить, есть ли у продавца сдача или нет, и во избежание подобных ситуаций клиенту все же необходимо учитывать, что разменять купюру в 500 евро с большой долей вероятности будет сложно».