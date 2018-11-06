Не проспите возможность выкупить лекарства дешевле

До этого года дополнительная компенсация начинала действовать с суммы, превышающей 300 евро. Кроме того, для возврата переплаченной суммы, нужно было подавать специальное заявление и ждать перевода денег. С 1 января 2018 года произошли существенные изменения, о которых стоит еще раз вспомнить именно теперь – за полтора месяца до конца года.

Во-первых, теперь льгота возникает с момента, как общая годовая сумма, потраченная на рецептурные препараты, превышает 100 евро. До 100 евро дополнительные скидок нет, потом появляется дополнительная скидка на уже установленную скидку. Размер льготы увеличивается вместе с потраченной на лекарства суммой. Во-вторых, человеку больше не нужно бегать с заявлениями и ждать возврата денег. Теперь ее считают автоматически прямо в аптеке и сразу снимают со счета.

Вот конкретный пример. Только недавно наш читатель, который должен каждый день принимать разжижающий кровь препарат Xarelto, одна упаковка которого с установленной врачом скидкой стоит чуть больше 30 евро, обналичивал очередной рецепт. Он прекрасно знал, что нужно будет заплатить солидную сумму, но за две упаковки лекарства с него взяли всего 27 евро. «Почему так мало?» - удивился читатель. «За 10 месяцев сумма, потраченная вами не лекарства, уже превысила 300 евро, вы имеете право на дополнительную скидку»,- объяснил провизор.

И вот теперь самое главное. Тот же провизор напомнил читателю, что максимальная скидка у него будет работать только до конца года, а позже сумму, позволяющую платить меньше, придется копить с нуля. «Посмотрите, какие препараты вам нужно выкупить, и сделайте это до Нового года – так вы потратите меньше», - посоветовал провизор.

Тот же совет мы хотим дать и всем нашим читателям. Не проспите возможность сэкономить хотя бы на лекарствах. Предоставленной государством льготой нужно пользоваться.