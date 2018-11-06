Бывший спасатель Сергей Меньков проиграл спор государству о своем увольнении

Во вторник, 6 ноября, вступило в силу решение суда, согласно которому увольнение опытного спасателя Сергея Менькова, лившегося работы за комментарии военного парада, признано законным.
Как сообщили в Государственном суде, 6 ноября высший судебный орган Эстонии не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Менькова, пишет rus.err.ee.
Это означает, что в законную силу вступило решение Таллиннского окружного суда от 9 мая, согласно которому увольнение Сергея Менькова сочли справедливым.
Напомним, что после военного парада 24 февраля 2016 года по случаю 98-й годовщины Эстонской Республики Меньков опубликовал в соцсетях видео парада, сопроводив его нецензурными и оскорбительными комментариями в адрес военнослужащих Эстонии и ее союзников.
Через месяц после этого - 31 марта 2016 года - Сергея Менькова уволили, но он с решением работодателя согласен не был, поэтому пытался оспорить его в суде.