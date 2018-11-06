Задержаны шестеро радикалов, планировавших нападение на Эмманюэля Макрона
6 ноября 2018, 14:21
Как сообщают французские СМИ, во вторник утром были задержаны шестеро человек, планировавших нападение на президента Франции Эмманюэля Макрона.
Подозреваемые, связанные с ультраправыми организациями, были задержаны в Изере, Иль и Вилене и Мозеле.
Сообщается, что они готовили план нападения на президента Франции, однако на момент задержания его детали еще не были продуманы. В связи с деятельностью предполагаемой террористической группировки начато расследование.
Это не первый случай, когда ультраправые подозреваются в планировании покушений на французских политиков. Год назад по такому же подозрению в департаментах Буш-дю-Рон и Сен-Сен-Дени были задержаны десять французских радикалов.