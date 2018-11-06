Задержаны шестеро радикалов, планировавших нападение на Эмманюэля Макрона

Подозреваемые, связанные с ультраправыми организациями, были задержаны в Изере, Иль и Вилене и Мозеле.

Сообщается, что они готовили план нападения на президента Франции, однако на момент задержания его детали еще не были продуманы. В связи с деятельностью предполагаемой террористической группировки начато расследование.