Вт, 6.11.2018
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Задержаны шестеро радикалов, планировавших нападение на Эмманюэля Макрона

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Президент Франции Эмманюэль Макрон.

ФОТО: Lafargue Damien/POOL/SIPA /Scanpix

Как сообщают французские СМИ, во вторник утром были задержаны шестеро человек, планировавших нападение на президента Франции Эмманюэля Макрона.

Подозреваемые, связанные с ультраправыми организациями, были задержаны в Изере, Иль и Вилене и Мозеле.

Сообщается, что они готовили план нападения на президента Франции, однако на момент задержания его детали еще не были продуманы. В связи с деятельностью предполагаемой террористической группировки начато расследование.

Это не первый случай, когда ультраправые подозреваются в планировании покушений на французских политиков. Год назад по такому же подозрению в департаментах Буш-дю-Рон и Сен-Сен-Дени были задержаны десять французских радикалов.

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