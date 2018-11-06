Google Chrome защитит пользователей от вредоносной и назойливой рекламы

В интернете часто можно встретить рекламу, при попытке закрыть которую тут же запускается одна или несколько новых вкладок, начинается загрузка неизвестного ПО или появляются другие объявления. В Google решили, что пора покончить с этой проблемой, пишет 4pda.ru .

С выходом 71-й версии Chrome, релиз которой запланирован на декабрь, браузер начнёет удалять всю рекламу с сайтов, нарушающих правила Google, и перестанет показывать их в поисковой выдаче. В компании понимают, что некоторые владельцы ресурсов могут не знать о наличии у них запрещенной рекламы, поэтому сначала Google разошлет предупреждения о необходимости внести правки в течение 30 дней. Если же требование не будет выполнено в указанные сроки, то начнется чистка.