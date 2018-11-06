Перенос асфальтового завода из Ласнамяэ не исключается

«От результатов исследования будут зависеть следующие шаги: если уровень запаха превышает допустимые пределы, мы можем обязать предприятие применить план действий по снижению пахучих веществ», - отметил руководитель Харьюмааского бюро Инспекции по охране окружающей среды Неэме Касс.

Департамент окружающей среды выдал заводу разрешение на загрязнение воздуха, которое дает фирме право на выброс во внешний воздух определенного количества загрязняющих веществ, и пока нарушения требований зафиксировано не было. На неприятный запах прямых ограничений не устанавливается, но есть уровень беспокойства, который составляет 15 процентов часов запаха в год.

«Начиная со вчерашнего дня предприятие по строительству дорог ОÜ Verston Ehitus прекратило использование сланцевого масла и перешло на дизельное топливо, что должно уменьшить выброс беспокоящего запаха, но оказалось, что сразу нужного результата это не дало. И вчера от жителей поступило более двух десятков жалоб, наличие запаха определили и побывавшие на месте инспекторы», - добавил Касс, выразив надежду, что речь все же идет о проблеме переходного периода.

По словам члена правления ОÜ Verston Ehitus Вейко Вескимяэ, переход на дизельное топливо существенно снизило проблему запаха. Согласно его объяснениям, в первые пару дней в системе есть еще остатки сланцевого масла, но через неделю от естественного запаха, возникающего при использовании сланцевого масла, не останется и следа.

«Verston Ehitus очень серьезно относится к проблеме. Для нас благополучие людей и местной среды обитания бесспорно очень важно, и для решения проблемы мы ведем всестороннее сотрудничество со всеми сторонами процесса. Сделан ряд замеров, все они до сих пор показывали, что предприятие не нарушало выданное нам разрешение на загрязнение», - добавил Вескимяэ.

На встрече, прошедшей 5 октября, в которой принимали участие представители Министерства окружающей среды, Департамента окружающей среды, Управы района Ласнамяэ, Таллиннского департамента окружающей среды, Таллиннской городской управы и фирмы Verston Ehitus обсудили и другие обстоятельства, которые могут влиять на распространение вони: срубленный на окраине карьера кустарник, место расположения завода и высота трубы. Также обсудили, какие меры можно применить, если переход на дизельное топливо желаемого результата не принесет.

Вескимяэ объяснил, что производство асфальта в черте города – это сложная работа: «Можно было запретить производство в черте города, но в таком случае мы наносили бы вред природе, перевозя материал на машинах сначала из расположенного в городе карьера, а после привозя готовую продукцию обратно в город». Кроме того, выведение производства асфальта за город неэффективно и с точки зрения финансов, поскольку это сделает объект дороже: «Мы, конечно, и дальше будем активно заниматься поиском жизнеспособного решения, чтобы обеспечить благополучие среды обитания и найти возможность для продолжения производства».