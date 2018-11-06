Понять и простить: Кокорина и Мамаева предлагают выпустить из СИЗО за деньги

«Они совершили эгоистические поступки по отношению к своим командам, они подвели их. Что, нам, «Зениту», сейчас помешал бы Кокорин? Да нет, конечно. Он был еще мячей 5-7 забил, и «Зенит» был бы выше по качеству игры и, может, даже очков бы не потерял.

Я представляю, как там у Кокорина в застенках сейчас болит душа, когда он видит картинку: стадион под 45 тысяч, под крышей, зеленое поле, молодые люди выходят, играют от души, смеются, а ты не можешь. А ведь мог. Вот это самое серьезное наказание для Кокорина.

Я бы хотел, чтобы после 8 декабря выпустили их обоих. Это мое личное желание как гражданина. Я за то, чтобы их наказали деньгами, чтобы было условное наказание. Потому что, на мой взгляд, все-таки, такого большого хулиганства там не было.

Говорят, что там все было по сговору. Да по какому сговору? Говорят, что Кокорин отговаривал, когда за водителем побежали, он же практически не участвовал там. А кореец Пак, наш российский гражданин, сказал, что у него нет претензий к Мамаеву.