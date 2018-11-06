Европарламентарии – Меркель: "Северный поток-2" раскалывает ЕС

В письме, подписанном 69 европарламентариями и еще примерно 20 политиками из государств-членов Евросоюза (ЕС), подчеркивается, что, развивая этот проект, правительство Германии раскалывает членов ЕС, хотя Сообщество как никогда ранее нуждается в сплоченности.

«Просим вас, госпожа канцлер, чтобы ваше правительство пересмотрело и изменило свою политику в отношении "Северного потока-2". Перестаньте тормозить работы, связанные с Газовой директивой. Поддержите позицию Еврокомиссии (ЕК), ЕП. Дайте президенту России понять, что Германия будет поддерживать своих партнеров по ЕС и Украину. Выберите европейский путь, а не путь "Германия - самое главное"», - говорится в письме к Меркель.

В обращении подчеркивается, что доверяя до 80% поставок газа российскому концерну "Газпром", Германия усилит свою энергетическую независимость, и это будет иметь серьезные последствия для энергетической безопасности ЕС. Германию критикуют за то, что она игнорирует проблемы, о которых предупреждают страны Балтии, НАТО, США.

«Поступая близоруко, Германия попирает принципы солидарности ЕС (...). Ваше правительство не руководствуется правильным приоритетами, госпожа канцлер. Мы просим, смените курс!» – такой призыв содержится в документе, адресованном главе немецкого правительства.

Совместный проект России и Германии вызывает опасения в связи с тем, что Россия получит слишком большой контроль в Европе, особенно это навредит Польше и Украине. На минувшей неделе Меркель побывала в этих двух странах – по мнению экспертов, в повестке ее встречи с президентом Украины Петром Порошенко как раз и был вопрос проекта расширения газопровода.