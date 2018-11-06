Картина дня: раненный ножом ребенок в детском саду, труп на железной дороге и хакерская атака на сеть магазинов одежды

В Таллинне трехлетний мальчик в детском саду ранил другого ребенка ножом

В прошлый четверг около 17 часов Тому (имена изменены, настоящие Postimees известны) позвонила мать его ребенка, которая сообщила, что их трехлетнего сына Пауля в детском саду ранили ножом в руку. "Рана была достаточно глубокая, как будто удар нанесли ножом мясника", - рассказал Том. Читать далее...

Тайная военная база РФ на маленьком финском острове? В Финляндии масштабные рейды, задержан гражданин Эстонии

В архипелаге между Финляндией и Швецией есть миниатюрный остров под названием Сакилуто. Его владелец - 54-летний бизнесмен Павел Мельников из Санкт-Петербурга, который в различных ежегодных обзорах фигурирует то как россиянин, то как латвиец, то как мальтиец... Читать далее...

Пропавший Геннадий найден мертвым на железной дороге

Сегодня утром, около восьми часов, полиция получила сообщение от машиниста поезда, которые заметил нечто, лежащее на рельсах в Куузику. Машинист предположил, что это могут быть вещи человека. Читать далее...

Эстонская фирма стала жертвой кибермошенников и заплатила хакерам внушительную сумму

Работающая в Эстонии сеть магазинов одежды – одна из трех последних потерпевших, ставших жертвами невероятно простой, но в действительности очень хитроумной схемы кибермошенничества и заплативших преступникам крупные суммы. Читать далее...

Департамент полиции и погранохраны требует неустойку с Gemalto

В понедельник, 5 ноября, Департамент полиции и погранохраны подал в суд еще одно исковое заявление о взыскании с Gemalto неустойки за то, что Gemalto AG не сообщил об уязвимости ИД-карты, о которой стало известно осенью прошлого года. Читать далее...

Паэт: двойное гражданство можно разрешить только гражданам по рождению

Государство не должно ставить граждан по рождению перед выбором, какое гражданство иметь – Эстонии, или какой-то другой страны, пишет в Postimees европарламентарий Урмас Паэт (Партия реформ). Читать далее...

Задержаны шесть радикалов, планировавших нападение на Эмманюэля Макрона

Как сообщают французские СМИ, во вторник утром были задержаны шестеро человек, планировавших нападение на президента Франции Эмманюэля Макрона. Читать далее...

Перенос асфальтового завода из Ласнамяэ не исключается

Во время прошедшего 5 октября в Инспекции окружающей среды совещания учреждений и предприятий были обсуждены возможности устранения проблемы запаха, обусловленного производством асфальтобетона в ласнамяэском карьере Вяо. Для начала решено сменить использующееся топливо. Читать далее...

В полыхающей квартире обнаружили тело мужчины