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На Нарвском водохранилище задержали нарушителей

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Наручники. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Сотрудники департамента полиции и погранохраны в понедельник задержали на Нарвском водохранилище людей на лодке, прибывшей с российской стороны.

Пограничники Нарвской заставы около 7.30 обнаружили нарушение временной контрольной линии на Нарвском водохранилище со стороны России в Эстонию. На водохранилище в это время был густой туман, сообщил во вторник пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Патруль задержал занесенную в российский регистр резиновую лодку, в которой находились двое граждан России 1970 и 1957 года рождения. Мужчины были доставлены в порт, в их отношении было начато дело о проступке, затем оба нарушителя вместе с их транспортным средством были переданы пограничникам Российской Федерации.

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