На Нарвском водохранилище задержали нарушителей

Пограничники Нарвской заставы около 7.30 обнаружили нарушение временной контрольной линии на Нарвском водохранилище со стороны России в Эстонию. На водохранилище в это время был густой туман, сообщил во вторник пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Патруль задержал занесенную в российский регистр резиновую лодку, в которой находились двое граждан России 1970 и 1957 года рождения. Мужчины были доставлены в порт, в их отношении было начато дело о проступке, затем оба нарушителя вместе с их транспортным средством были переданы пограничникам Российской Федерации.