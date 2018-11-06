Прокуратура отдала под суд мужчину, убившего сокамерника в Тартуском арестном доме

Согласно предъявленному обвинению, 6 июля около 13 часов полиция доставила на вытрезвление в находящийся на тартуской улице Рийа улице арестный дом 64-летнего Калева, поскольку тот спал на остановке на улице Рая, а после пробуждения проявил серьезные признаки нарушения координации и осознания действительности.

По прибытии в арестный дом Калева поместили в камеру, где также находился 65-летний мужчина. Через какое-то время после его доставки обвиняемый приблизился к спавшему на скамейке сокамернику и начал душить его руками, периодически подходя к двери камеры. После он возвращался и продолжал душить потерпевшего. После 14 часов обвиняемый начал требовать своего освобождения. Как чиновники арестного дома, так и прибывшие в арестный дом работники скорой помощи пытались реанимировать задушенного мужчину, но это результата не дало и он умер.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Татьяны Тамме, обвиняемый просил суд выпустить его на свободу: «Суд ознакомился с содержанием ходатайства и оставил меру пресечения, избранную в отношении обвиняемого, без изменений – до вынесения приговора и назначения наказания он будет оставаться под стражей. И хотя обвиняемый отрицает свою вину, по оценке прокурора, он совершил в серьезно контролируемой среде особо тяжкое преступление, то есть убийство другого человека жестким образом».

Руководитель Тартуского арестного дома Балдур Пильден сказал, что для контроля за вытрезвляющимися в арестном доме введены жесткие правила, и их выполняют очень точно: «Мы убедились, что сотрудники полиции исполняли свои обязанности в соответствии с требованиями. Дежурный проверял эту камеру в последний раз за полчаса до совершения преступления, и не было никаких признаков того, что могло бы стать предвестником совершения настолько тяжкого преступления. И хотя этого трагического происшествия предотвратить было нельзя, мы делаем все от нас зависящее, чтобы свести к минимуму возможность причинения повреждений в арестном доме доставленному туда человека и окружающих его людей».

За убийство другого человека жестоким способом суд может приговорить осужденного к лишению свободы на срок от восьми до 12 лет или к пожизненному заключению. Время начала обсуждения уголовного дела по существу будет назначено на предварительном судебном заседании, которое пройдет 12 ноября.