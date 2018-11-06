Вт, 6.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд

В Тарту бесследно исчез 26-летний мужчина

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Пропавший Вейко.

ФОТО: Politsei

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 26-летнего Вейко, который 2 ноября ушел из дома на улице Ээбику в Тарту.

Полицейские проверили различные адреса, по которым мог остановиться молодой человек, но найти его там так и не удалось. «Мы пообщались с его семьей, близкими и знакомыми, но никто не видел Вейко и ничего не слышал о нем. Словесный портрет молодого мужчины был передан всем полицейским патрулям, которые могут найти его в городе. Тем не менее, помочь может каждый, кто видел Вейко после в субботу с полудня», - подчеркнула Юрисон.

Вейко скорее замкнутый человек, общаться с незнакомцами он не спешит. Приметы пропавшего: рост 182 см, плотное телосложение. У него короткие светлые волосы и зеленоватые глаза. Уходя их дома, он был одет в куртку черного цвета и черные джинсы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенного на фото мужчины, полиция просит звонить по короткому номеру 112.

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