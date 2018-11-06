В Тарту бесследно исчез 26-летний мужчина

Полицейские проверили различные адреса, по которым мог остановиться молодой человек, но найти его там так и не удалось. «Мы пообщались с его семьей, близкими и знакомыми, но никто не видел Вейко и ничего не слышал о нем. Словесный портрет молодого мужчины был передан всем полицейским патрулям, которые могут найти его в городе. Тем не менее, помочь может каждый, кто видел Вейко после в субботу с полудня», - подчеркнула Юрисон.