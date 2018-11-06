Три года в суде без толку: отец пятерых детей не платит ни цента алиментов

Поскольку отец не исполняет свои родительские обязанности, в сентябре выплачивать детям алименты начало государство, каждому по 100 евро в месяц.

По словам матери, на данный момент она дважды получали денежную помощь, это помогает ей кое-как справляться: покупать детям сапоги, одежду и даже чуть-чуть откладывать.

По данным Министерства юстиции, в Эстонии проживает 9200 родителей, которые не платят своим детям алименты. На прошлой неделе правительство одобрило законопроект, призванный оказать давление на родителей-должников.

Уже сейчас по судебному постановлению можно приостановить право должника на вождение моторно-транспортного средства и охотничью лицензию. Есть и другие ограничения. По данным судебного исполнителя Ристо Сеппа, судебные исполнители ходатайствовали через суд о пристановлении водительских прав в отношении 10% должников по алиментам.

По словам главы службы частного права Минюста Индрека Никлуса, благодаря мерам, действующим уже полтора года, получили алименты от второго родителя 75-100 детей. Если подумать, что за цифрами стоит конкретно 100 детей, по мнению Никлуса, давление достигло цели и оказало дисциплинирующее воздействие.

Родители, не платящие алименты, рискуют тем, что суд признает их документы недействительными. Новые меры давления будут введены в 2021 году. Никлус поясняет такое промедление тем, что для приостановления действия паспорта необходимо найти инфотехнологические решения, которые позволят определить на границе, что документ недействителен.

В настоящее время судебный исполнитель может законно арестовать транспортное средство должника, но на практике машину трудно заполучить. Согласно новым правилам, полиция сможет прийти на помощь судебному исполнителю, если стражи правопорядка, например, обнаружат машину должника в ходе дорожного патрулирования. “Судебный исполнитель, образно говоря, получит помощника”, - сказал Никлус.