В аэропортах Европы появятся детекторы лжи

Для контроля потока въезжающих в страны Евросоюза будет использоваться искусственный интеллект, который определит, говорит человек правду или нет. Проект под названием iBorderCtrl уже тестируется на пограничных пунктах в аэропортах Венгрии, Латвии и Греции. Эксперимент продлится 6 месяцев. По его итогам будет принято решение о расширении зоны использования детекторов лжи.

Система представляет собой робота с веб-камерой, которая способна анализировать порядка 40 микровыражений лица человека, включая небольшое движение век. При проверке робот задаст несколько вопросов, связанных с поездкой, и рассмотрит реакцию пассажира с помощью специального программного обеспечения. Виртуальный пограничник обладает онлайн-приложением, в которое загружаются паспортные и визовые данные, а также подтверждение наличия средств для поездки, отмечает turizm.ru. К каждому роботу будет прикреплен живой сотрудник пограничной службы. В случае возникновения подозрений, он проведет дополнительную проверку.