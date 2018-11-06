В США выпустили монету в честь саммита Трамп - Путин с ошибками в русских надписях

На аверсе (лицевой стороне) сувенирной монеты изображены портреты президентов США и России, гербы двух стран и их названия на английском языке - «Соединенные Штаты» и «Российская Федерация». На лицевой стороне знака также отчеканены слова американского лидера на английском: «Прошлое не должно определять наше будущее» и дата, когда эта фраза была произнесена - 12 июня 2018. Все надписи на английском выполнены без ошибок.

На реверсе (обратной стороне) изображен кафедральный собор святого Николая в Хельсинки, голубь мира с оливковой ветвью, дата встречи - 16 июля 2018, а также отчеканено несколько фраз на английском языке (без ошибок) и на русском - с тремя ошибками в шести словосочетаниях: «Ддипломатическая история», «Новое поколение», «Новое эра», «Новое лидерство», «Новая надежда» и «Хельпинский саммит».

Стоимость памятного знака составляет 100 долларов.

16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры беседовали один на один более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам саммита оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.

Трамп, в частности, заявил о том, что провел великолепную встречу с российским лидером, однако «фейковые» либеральные СМИ всеми способами пытаются преподнести эти контакты в негативном свете. Слово «великолепная» в своем Twitter он выделил прописными буквами.