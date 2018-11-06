ФОТО: Digitark

Для любого владельца iPhone Apple TV – великолепное дополнение к домашнему развлекательному центру и телевизору, и многие уже сделали для себя это открытие, пишет Эрки Орас, автор техноблога Telia Digitark.

А вообще-то, Apple TV предлагает возможности, которые среднему пользователю сразу и в голову не придут. Мы предлагаем узнать, как сделать Apple TV еще более впечатляющим.

Пользуйтесь приложением iOS Remote



С помощью оригинального приложения Apple превратите свой телефон в пульт дистанционного управления телевизором – приложение можно установить на iPhone, iPad и iPod Touch. Убедитесь, что ваше iOS-устройство и Apple TV находятся в одной сети Wi-Fi. Откройте на своем устройстве приложение и нажмите в нем Add Apple TV – вот, собственно, и всё. Управлять Apple TV С помощью телефона гораздо удобнее, чем с пульта.

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