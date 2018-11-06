В таллиннском магазине Selver обнаружили труп

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, мужчина скончался на месте из-за резкого ухудшения здоровья. В полиции уточнили, что поскольку причиной смерти было не преступление, более подробных комментариев Департамент полиции и погранохраны предоставить не может.