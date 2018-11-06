Вт, 6.11.2018
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  • В таллиннском магазине Selver обнаружили труп

В таллиннском магазине Selver обнаружили труп

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Полиция.

ФОТО: Elmo Riig/Sakala/Scanpix

Сегодня после полудня одному из посетителей магазина Selver, расположенного в здании рынка у Балтийского вокзала, стало плохо. Мужчина средних лет скончался на месте.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, мужчина скончался на месте из-за резкого ухудшения здоровья. В полиции уточнили, что поскольку причиной смерти было не преступление, более подробных комментариев Департамент полиции и погранохраны предоставить не может.

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