В таллиннском магазине Selver обнаружили труп
6 ноября 2018, 16:52
Сегодня после полудня одному из посетителей магазина Selver, расположенного в здании рынка у Балтийского вокзала, стало плохо. Мужчина средних лет скончался на месте.
Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, мужчина скончался на месте из-за резкого ухудшения здоровья. В полиции уточнили, что поскольку причиной смерти было не преступление, более подробных комментариев Департамент полиции и погранохраны предоставить не может.