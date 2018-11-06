Huawei выпустила конкурента нового MacBook Air

Кроме того, устройство защищено с помощью сканера отпечатков пальцев. Основным конкурентом новинки производитель считает недавно обновленный MacBook Air, пишет 4pda.ru.

Huawei MateBook 13 выполнен в компактном металлическом корпусе толщиной 14,9 мм и весом всего 1,28 кг. За счет тонких рамок (4 мм) 13,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 2160x1440 и соотношением сторон 3:2 занимает 88% площади фронтальной панели. Дисплей имеет максимальную яркость 300 кд/м² и 100%-й охват цветового пространства SRGB.

Ноутбук оснащается Intel Core i5-8265U или Core i7-8560U, опциональной дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX150, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3 2133 МГц и SSD-накопителем на 256 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора составляет 42 Вт·ч. Производитель обещает до 10 часов беспрерывного просмотра видео без подзарядки.

Для подключения внешних устройств в MateBook 13 предусмотрено два USB Type-C (по одному с каждой стороны) и комбинированный разъем для наушников.

Лэптоп оснащен клавиатурой со светодиодной подсветкой и сканером отпечатков пальцев для быстрого входа в систему и авторизации в приложениях. Интересной особенностью новинки стала поддержка фирменной технологии передачи данных Huawei Share 3.0. Для этого в правой части корпуса под клавиатурой расположился модуль NFC. Если поднести к нему смартфон Huawei под управлением EMUI 9, можно обмениваться между устройствами разными данными на скорости до 30 МБ/с.