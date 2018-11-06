Лукашенко: военных баз каких-либо стран на территории Белоруссии не будет

Белоруссии не нужны военные базы на ее территории, так как страна сама способна обеспечить свою безопасность. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков. Его слова приводит со ссылкой на агентство «БелТА».
«Очень часто обсуждается проблема российской [военной] базы на территории Белоруссии. Надуманная проблема... Мы в военно-политическом союзе с Россией, будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. Мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим показать, что суверенные и независимые, мы не размещаем ее, потому что она здесь не нужна: мы сами, по нашему замыслу, военно-оборонительному плану с Россией, обеспечим те функции, которые на нас возложены», - заявил Лукашенко.
Кроме того, глава государства заявил, что белорусские военные в состоянии эффективно противостоять любой агрессии и конфликту на своей территории. «Потому что мы на своей земле. Мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с Россией. Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет», - подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко также отметил, что Вооруженные силы Белоруссии, которые уже четырежды реформировались, в состоянии обеспечить безопасность страны и выполнить свои функции лучше, чем любое другое государство, в том числе Россия. «По своей подготовленности, целенаправленности, по своей эффективности. Я говорю это открыто. Поэтому нам не нужны никакие базы. Если они нужны будут, мы об этом скажем честно», - отметил президент, уточнив, что Белоруссии могут потребоваться более эффективные ракетные вооружения в случае наращивания активности НАТО и создания альянсом военной базы в Польше.
«Если НАТО будет продолжать нас запугивать [и предпримет действия], типа размещения базы в Польше [под условным названием] „Форт-Трамп“, или [со стороны альянса будут] еще там какие-то подвижки, то нам будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное», - сказал Лукашенко. Одновременно с этим он заявил, что «категорически против» авиабазы РФ в Белоруссии, так как в ней нет практической необходимости.
«На сегодняшний день я не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе и России, для выполнения наших функций по договору с Россией. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил… Время подлета любого самолета с территории России, если это будет необходимо, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база? Зачем подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую? Одна-две ракеты - и взлетно-посадочная полоса взорвана, и ни один самолет не взлетит», - сказал он.
Он добавил, что ведущиеся разговоры о военной базе России являются не более чем болтовней. «Это просто какой-то пиар ненужный. С практической точки зрения в этом нет никакой необходимости. Надо будет, мы об этом скажем во всеуслышание. Но мы не хотим инициировать никаких шагов, чтобы вы подумали, что белорусы какие-то ненормальные: говорят одно, делают другое и готовятся к войне. Мы не хотим этого», - резюмировал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Минску не нужна российская военная база. Об этом сообщает ТАСС.
«Я оставлю без комментариев эту фразу», - сказал Песков в беседе с журналистами, отметив, что он не знает, «какой контекст у этой фразы» и не хотел бы «гадать на кофейной гуще». При этом представитель Кремля отметил, что Москва и Минск взаимодействуют в рамках Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС и других объединений. «Поэтому, Белоруссия - наш теснейший партнер и в плане торгово-экономического взаимодействия, и в плане вопросов безопасности, это стратегическая линия», - заключил Песков.
В мае Минобороны Польши предложило США создать военную базу на территории своей страны для противостояния агрессивному поведению России. Сообщалось, что Варшава готова потратить на создание инфраструктуры для реализации инициативы до 2 млрд долларов.
В сентябре во время визита в США президент Польши Анджей Дуда призвал власти США увеличить контингент американских войск в республике. Он заявил, что это отвечает интересам как Вашингтона, так и Варшавы, так как способствует усилению безопасности Польши. Трамп тогда же заявил, что он серьезно изучает предложение польского президента.
Сейчас в Польше дислоцируется американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек. На территории страны также размещен батальон НАТО в составе около тысячи человек.
В свою очередь, посол РФ в Минске Михаил Бабич заявил, что планы по увеличению американского военного контингента вблизи границ России и Белоруссии не способствуют безопасности соседних стран, и ничего хорошего ни для Польши, ни для сопредельных государств, где эти базы разворачиваются, такое противостояние не принесет. Дипломат добавил что Белоруссия «абсолютно защищена и может быть абсолютно спокойна», а нападение на нее будет расцениваться аналогично нападению на Россию.