Лукашенко: военных баз каких-либо стран на территории Белоруссии не будет

«Очень часто обсуждается проблема российской [военной] базы на территории Белоруссии. Надуманная проблема... Мы в военно-политическом союзе с Россией, будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. Мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим показать, что суверенные и независимые, мы не размещаем ее, потому что она здесь не нужна: мы сами, по нашему замыслу, военно-оборонительному плану с Россией, обеспечим те функции, которые на нас возложены», - заявил Лукашенко.

Кроме того, глава государства заявил, что белорусские военные в состоянии эффективно противостоять любой агрессии и конфликту на своей территории. «Потому что мы на своей земле. Мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с Россией. Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет», - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко также отметил, что Вооруженные силы Белоруссии, которые уже четырежды реформировались, в состоянии обеспечить безопасность страны и выполнить свои функции лучше, чем любое другое государство, в том числе Россия. «По своей подготовленности, целенаправленности, по своей эффективности. Я говорю это открыто. Поэтому нам не нужны никакие базы. Если они нужны будут, мы об этом скажем честно», - отметил президент, уточнив, что Белоруссии могут потребоваться более эффективные ракетные вооружения в случае наращивания активности НАТО и создания альянсом военной базы в Польше.

«Если НАТО будет продолжать нас запугивать [и предпримет действия], типа размещения базы в Польше [под условным названием] „Форт-Трамп“, или [со стороны альянса будут] еще там какие-то подвижки, то нам будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное», - сказал Лукашенко. Одновременно с этим он заявил, что «категорически против» авиабазы РФ в Белоруссии, так как в ней нет практической необходимости.

«На сегодняшний день я не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе и России, для выполнения наших функций по договору с Россией. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил… Время подлета любого самолета с территории России, если это будет необходимо, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база? Зачем подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую? Одна-две ракеты - и взлетно-посадочная полоса взорвана, и ни один самолет не взлетит», - сказал он.